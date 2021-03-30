زغوان: اقتراح 5 ملفات كبرى لعرضها على أنظار المجلس الوزاري الخاص بالولاية

وات -

مثل الاستعداد لعقد مجلس وزاري خاص بولاية زغوان محور جلسة عمل تحضيرية انعقدت اليوم الثلاثاء بمقر الولاية باشراف الوالي صالح المطيراوي وحضور الهياكل المنتخبة بالجهة ورؤساء وممثلي المصالح الجهوية، تولى خلالها الحاضرون مناقشة جميع الملفات التي تم تقديمها من طرف السلط السياسية والإدارية بالجهة .وتقرر على إثر تدارس كافة الملفات المعروضة، اقتراح 5 ملفات كبرى لعرضها على أنظار المجلس الوزاري تتعلق بإنجاز مشاريع وبلورة أفكار لدعم قدرة الجهة على مواجهة النقص الكبير الذي شهدته في السنوات الأخيرة في قطاع الماء الصالح للشرب ، وبتوفير أرصدة عقارية لفائدة البلديات لمواجهة الطلبات المتزايدة على المقاسم الاجتماعية وتنفيذ مشاريعها الأخرىكما تتعلق المقترحات بتطوير البنية التحتية بعديد المناطق الريفية والعمل على التسريع في انجاز المشاريع المهيكلة المدرجة بالمخطط الخماسي منها الطريق السيارة والمنطقة اللوجستية والقاعدة التجارية للمواد الطازجة والمصعد الآلي بجبل زغوان إلى جانب تدارك نقص التمثيل الإداري لعدد من المصالح الحيوية على غرار محكمة عقارية وإدارة جهوية للسياحة وأخرى للبيئة.وذكر المدير الجهوي للتنمية خالد حسني في تصريح ل(وات) أنه سيتم التعمق في الملفات المقترحة خلال جلسات قطاعية ستعقد في الأيام القليلة القادمة وإحالة نتائجها من طرف والي الجهة إلى رئاسة الحكومة لتدارسها وتداولها بالمجلس الوزاري المزمع عقده في غضون الاسبوع الثالث من شهر ماي المقبل