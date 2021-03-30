وزارة أملاك الدّولة تسترجع عقارا دوليا فلاحيا يمسح 50 هك بالوسلاتية

في إطار متابعة استرجاع العقارات الدولة الفلاحية المتصرف فيها بدون صفة ، وتماشيا مع سياسة الدّولة للتصدّي لكلّ أشكال الاعتداءات والتجاوزات على الملك العمومي ، استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بالقيروان اليوم الثلاثاء 30 مارس 2021 ، عقارا دوليا فلاحيا يمسح 50 هك كائنا بالمنطقة المعروفة بضيعة " بول رينو" بمعتمدية الوسلاتية من ولاية القيروان، وذلك إثر تنفيذ قرار إخلاء صادر عن والي الجهة.وجرت عملية الاسترجاع بحضور السلط الجهوية والأمنية المختصة.وقد تعهدت الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بالعقار المذكور إلى حين إعادة توظيفه في أقرب الآجال لفائدة العاطلين عن العمل من أصحاب الشهادات العليا وغيرهم طبقا لمقتضيات المنشور المشترك عدد 6/4/ م الصادر بتاريخ 16 جويلية 2018 عن وزيري أملاك الدّولة والفلاحة والمتعلق بإجراءات كراء عقارات دولية فلاحية لفائدة العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا وغيرهم.