اعلن الترجي الرياضي التونسي عن فك الارتباط بالتراضي مع مدرب فريق كرة اليد نجيب بن ثاير .وسيشرف كل من الزهاني وحمام وبن عمر على تمارين الفريق في انتظار التعاقد مع مدرب جديد.
قطيعة بالتراضي بين فريق كرة اليد بالترجي ومدربه نجيب بن ثاير
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الثلاثاء 30 مارس 2021 | 17 شعبان 1442
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