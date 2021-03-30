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قطيعة بالتراضي بين فريق كرة اليد بالترجي ومدربه نجيب بن ثاير

Publié le Mardi 30 Mars 2021 - 15:22 قراءة: 0 د, 10 ث
اعلن الترجي الرياضي التونسي عن فك الارتباط بالتراضي مع مدرب فريق كرة اليد نجيب بن ثاير .وسيشرف كل من الزهاني وحمام وبن عمر على تمارين الفريق في انتظار التعاقد مع مدرب جديد.



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