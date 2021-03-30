نابل: إعداد برنامج تكثيف حملات المراقبة الصحية استعدادا لشهر رمضان (مدير الصحة  الوقائية)

وات -

في إطار الاستعداد لحلول شهر رمضان، أعدت إدارة الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة في نابل برنامجا خصوصيا لتكثيف المراقبة الصحية للمحلات المفتوحة للعموم والمواد الغذائية بالجهة في جميع المراحل وخاصة أثناء الخزن والنقل والعرض.وأوضح مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بنابل عمر السليمي، الثلاثاء، في تصريح لصحفية (وات)، أن المرحلة الاولى لهذا البرنامج انطلقت منذ 10 مارس الجاري وتمتد إلى غاية اول يوم من شهر رمضان وذلك بالتنسيق مع اعوان التجارة والوحدات الامنية بالجهة والأطباء البياطرة بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابلواضاف أنه تم إلى غاية أمس الاثنين القيام ب 1150 زيارة تفقد صحية أسفرت عن توجيه 455 إنذارا كتابيا وتحرير 4 مخالفات صحية واقتراح غلق 5 محلات لعدم توفر شروط النظافة وحفظ الصحة، مشيرا إلى اقتطاع 103 عينة من المواد الغذائية للتثبت من سلامتها الصحية وإتلاف 50 كغ من المواد الغذائية المختلفة و1000 لتر من السوائل تتمثل في مياه معدة للشرب مجهولة المصدر وتباع بصفة عشوائية ومشروبات غازية وعصائر تعرّض للخطر صحة وسلامة المستهلك.وأشار إلى ان حملات المراقبة شملت مصانع تحويل المواد الغذائية وخاصة مصانع الحليب ومشتقاته ومصانع المصبرات الغذائية و الموالح والمخللات والمذابح ومحلات بيع اللحوم الدواجن ومشتقاتها والمخابز والمغازات الكبرى.وأكد أنه تم التثبت من نوعية المنتجات وجودتها وظروف خزنها مع اقتطاع عينات لإجراء التحاليل اللازمة للتثبت من سلامتها وجودتها ومراقبة توفر قواعد حفظ الصحة بالبنايات والتجهيزات وصحة العملة، لافتا إلى تحسيس أصحاب المحلات باحترام قواعد حفظ الصحة وتطبيق البروتكولات الصحية الوقائية وإجراءات الوقاية من انتشار فيروس كورونا .و بيّن السليمي، أن المرحلة الثانية من تنفيذ هذا البرنامج و التي تمتد طيلة شهر رمضان سيؤمنها 16 فريق مراقبة صحية محلي أي بمعدل فريق بكل معتمدية و3 فرق مراقبة جهوية اثنان منها مشتركة بين اعوان الصحة والتجارة .