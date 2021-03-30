جليلة بن خليل: تسجيل ارتفاع في عدد الحالات الوافدة على المستشفيات لتلقي الانعاش والأوكسيجين

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أكدت عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد جليلة بن خليل اليوم الثلاثاء أن المستشفيات سجلت خلال الأيام الأخيرة زيادة في الضغط نتيجة لارتفاع عدد الحالات الوافدة التي تتطلب الانعاش والأوكسجينوأضافت جليلة بن خليل في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن زيادة عدد الاصابات بالسلالة البريطانية المعروفة بسرعة الانتشار أدى الى تسجيل هذا الضغط لافتة الى أن اللجنة العلمية ستتولى خلال الفترة القادمة تقييم الوضع الوبائيوذكرت، أنه من السابق لأوانه تحديد المقترحات والتوصيات التي تعتزم اللجنة تقديمها الى اللجنة الوطنية لمجابهة كورونا حول التدابير الوقائية مؤكدة أهمية انجاح مرحلة التلاقيح التي مازالت في بدايتها من أجل احتواء مخاطر الجائحةويأتي تأكيد عضو اللجنة حول زيادة الضغط على المستشفيات التي تتكفل بالحالات الحاملة للاصابة بالفيروس متطابقا مع تصريحات سابقة لوزير الصحة الذي كان قد نبه من عودة ارتفاع الطلب على أسرة الانعاش والأوكسجينوفي أحدث بيان يومي حول الوضع الوبائي أفادت وزارة الصحة، أمس الاثنين أنه تم تسجيل 25 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد و604 إصابة جديدة من مجموع 3194 تحليلا مخبرياوأوضحت الوزارة أن العدد الجملي للوفيات وصل الى 8760 حالة من مجموع أكثر من 251 ألف إصابة تم تسجيلها منذ ظهور هذا الوباء في تونس بداية مارس 2020...