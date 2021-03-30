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الاتحاد المنستيري يؤكد ان لاعبه الليبي معتصم صبو لا يزال على ذمة الفريق

Publié le Mardi 30 Mars 2021 - 15:03 قراءة: 0 د, 27 ث
اكد الاتحاد المنستيري ان عقد لاعبه الليبي معتصم صبو مازال ساري المفعول وينتظر ان يعود للفريق بعد مشاركته مع المنتخب الليبي في تصفيات كاس افريقيا للامم لكرة القدم.
وكان الاتحاد المنستيري تعاقد مع معتصم صبو لاعب الاتحاد الليبي سابقا خلال شهر جانفي 2020.

ومن جهة اخرى، اعلنت الصفحة الرسمية للفريق على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك انه تم فك العلاقة التعاقدية بالتراضي مع المهاجم علي العمري.

ويحتل الاتحاد المنستيري المركز السادس في بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم ب27 نقطة من 19 مباراة وسيستقبل يوم الاربعاء لحساب الجولة الحادية والعشرين مستقبل الرجيش.


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