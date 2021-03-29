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تطاوين: الحسم نهائيا في مطالب إطارات وعمال شركة البيئة والغراسات والبستنة (رئيس مدير عام الشركة)

Publié le Lundi 29 Mars 2021 - 19:06 قراءة: 0 د, 46 ث
وات - تم، أمس الاحد، الحسم في مطالب إطارات وأعوان شركة البيئة والغراسات والبستنة بتطاوين، وذلك عقب مفاوضات تواصلت طيلة يومين بمقر الولاية باشراف السلط الجهوية، وحضور الطرفين الاداري والنقابي في هذه الشركة، التي تعدّ المشغل الاكبر في الجهة، بألفين و500 عامل وإطار، في انتظار انتداب ألف آخرين خلال الاسابيع القادمة.

ويقضي الاتفاق، الذي تم إمضاؤه، يوم أمس، بصرف 40 بالمائة من المفعول الرجعي للزيادات في الاجور لسنوات 2017 و 2018 و 2019 ، والقسطين الثاني والثالث من المنحة الخصوصية خلال الايام القليلة القادمة، وصرف 30 بالمائة نهاية شهر سبتمبر القادم، والتخلي عن 30 بالمائة بعنوان اقتطاع عن أيام الاضراب، حسب ما ذكره، اليوم الاثنين، لـ(وات)، الرئيس المدير العام للشركة، مصباح زكري.


وأوضح زكري، بأن عملية انتداب ألف إطار وعون، والتي نص عليها "اتفاق الكامور2"، متوقفة على انعقاد اللجنتين المحليتين للتشغيل بمعتمدي ذهيبة وبني مهيرة، ملاحظا، من جانب آخر، بأن عملية تصنيف الشركة التي تم إقرار إشراف وزارة الفلاحة عليها، سيتم رسميا خلال شهر ماي القادم.

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