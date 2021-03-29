تطاوين: تجدد احتجاجات شباب الكامور للمطالبة برحيل الوالي وتسريع تنفيذ اتفاق الكامور 2

وات -

تجدّدت، صباح اليوم الاثنين، احتجاجات شباب اعتصام الكامور أمام مقر ولاية تطاوين، بسبب ما اعتبروه "عدم احترام المواعيد المتفق عليها لتنفيد مختلف بنود الاتفاق الممضى بين الوفدين الحكومي والجهوي يوم 8 نوفمبر الماضي".وكان أعضاء التنسيقية يعتزمون، حسب تصريحات الناطق الرسمي باسمهم "طارق الحداد"، الاعتصام داخل المقر والمطالبة برحيل الوالي، ملاحظين أنه "عطل تحقيق هذا الاتفاق"، الا ان التعزيزات الامنية التي تمركزت حول المقر منعتهم من الدخول.وقد أقدم المحتجون، إثر ذلك، على غلق المدخل الشمالي لمدينة تطاوين في مستوى قنطرة برورمت، مطالبين بتنفيذ ما تم إقراره من قبل الحكومة من بنود تضمنها اتفاق الكامور 2.