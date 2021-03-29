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تم مساء أمس الأحد الإعلان عن تأسيس الرابطة التونسية لمسرح الشارع، ونشرت الرابطة بعد تنظيم مؤتمرها التأسيسي بمدينة الحمامات بيانها التأسيسي الذي تضمن تساؤلات عن الوضعية الاجتماعية الصعبة التي يعيشها الفنان المسرحي سيما في ظل ما سببته جائحة كورونا من صعوبات مادية أصبحت تهدد لقمة عيش المسرحي وكرامته.وأبرز بيان الرابطة أن "الشارع هو المكان الذي يَنقادُ فيه الفِعلٌ الدرامي إلى اكتماله بواسطة أجساد تتحرك أمام أبدان أخرى قصد تحريكها ، ويمكن لهذه الأجسام الأخيرة أن تكون قد تخلت عن قدرتها على الفعل؛ لكن هذه القدرة استعادَتْها الأجساد الأولى فأصبحت حية في أدائها ومفكرة في رسائلها .الذكاء الذي به يُبنى هذا الأداء مصدره الوعي و الطاقة التي يُوَلِّدها".وورد في البيان أنه "لا يَجب تأسيسُ مسرح جديد، بل تجديد الرؤية نحو المسرح أو على الأصح يجب إعادته إلى أصوله و رَبْطه بفضيلته الأولى وشَدِّه إلى جوهره الأساسي حتى لا تكون العروض باهتة في صورها و متكررة في مضامينها.... ما نحتاج إليه اليوم هو مسرح بلا متفرجين، مسرح يتعلم فيه الحاضرون ويعلمون، مسرح يستفز العقول قبل العيون التي تَفتنهم الصور وتخدرهم، مسرح يصبح فيه الحاضرون مشاركين فاعلين متفاعلين ومنفعلين لا متشعبطين متلصصين ولا متسلقين متطرفين".وتتكون الهيئة التأسيسية للرابطة التونسية لمسرح الشارع من نزار الكشو (رئيس) والأعضاء الطاهر فطومي وعاطف حمداني وطلال أيوب وأمين بن جدو والكيلاني زقروية وانور عمارة.ويشرف على هذه الرابطة كل من المسرحيين منير العرقي ونصاف بن حفصية وإكرام عزوز.