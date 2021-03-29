البطولة المحترفة لكرة السلة: برنامج الجولة الخامسة من مرحلة التتويج

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فيما يلي برنامج مقابلات الجولة الخامسة لمجموعة التتويج ضمن البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة المقررة غدا الثلاثاء دون حضور جمهور:في قاعة الزهراء (س 16):الزهراء الرياضية - النجم الرياضي الرادسيفي قاعة بير شلوف بنابل (س 16):الملعب النابلي - الاتحاد الرياضي المنستيريفي قاعة عزيز ميلاد بالقيراوان (س16) :شبيبة القيروان - الدالية الرياضية بقرمبالية1-الاتحاد المنستيري 9 42-الزهراء الرياضية 7 43-الملعب النابلي 6 44-شبيبة القيروان 5 4النجم الرادسي 5 4الدالية الرياضية بقرمبالية 5 4