البطولة المحترفة لكرة السلة: برنامج الجولة الخامسة من مرحلة التتويج

وات - فيما يلي برنامج مقابلات الجولة الخامسة لمجموعة التتويج ضمن البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة المقررة غدا الثلاثاء دون حضور جمهور:
في قاعة الزهراء (س 16):
الزهراء الرياضية - النجم الرياضي الرادسي
في قاعة بير شلوف بنابل (س 16):
الملعب النابلي - الاتحاد الرياضي المنستيري
في قاعة عزيز ميلاد بالقيراوان (س16) :
شبيبة القيروان - الدالية الرياضية بقرمبالية
الترتيب
الفريق نقاط لعب
1-الاتحاد المنستيري 9 4
2-الزهراء الرياضية 7 4
3-الملعب النابلي 6 4
4-شبيبة القيروان 5 4
النجم الرادسي 5 4
الدالية الرياضية بقرمبالية 5 4
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في قاعة الزهراء (س 16):
الزهراء الرياضية - النجم الرياضي الرادسي
في قاعة بير شلوف بنابل (س 16):
الملعب النابلي - الاتحاد الرياضي المنستيري
في قاعة عزيز ميلاد بالقيراوان (س16) :
شبيبة القيروان - الدالية الرياضية بقرمبالية
الترتيب
الفريق نقاط لعب
1-الاتحاد المنستيري 9 4
2-الزهراء الرياضية 7 4
3-الملعب النابلي 6 4
4-شبيبة القيروان 5 4
النجم الرادسي 5 4
الدالية الرياضية بقرمبالية 5 4
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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