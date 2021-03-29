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البطولة المحترفة لكرة السلة: برنامج الجولة الخامسة من مرحلة التتويج

Publié le Lundi 29 Mars 2021 - 11:15 قراءة: 0 د, 30 ث
وات - فيما يلي برنامج مقابلات الجولة الخامسة لمجموعة التتويج ضمن البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة المقررة غدا الثلاثاء دون حضور جمهور:

في قاعة الزهراء (س 16):
الزهراء الرياضية - النجم الرياضي الرادسي


في قاعة بير شلوف بنابل (س 16):
الملعب النابلي - الاتحاد الرياضي المنستيري

في قاعة عزيز ميلاد بالقيراوان (س16) :
شبيبة القيروان - الدالية الرياضية بقرمبالية

الترتيب
     الفريق                نقاط     لعب
1-الاتحاد المنستيري             9        4
2-الزهراء الرياضية            7        4
3-الملعب النابلي                 6         4
4-شبيبة القيروان                5         4
النجم الرادسي                 5         4
الدالية الرياضية بقرمبالية   5         4   

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