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القصرين: تعرض مكتب مدير المدرسة الإعدادية بالعيون للحرق والسرقة

Publié le Lundi 29 Mars 2021 - 11:12 قراءة: 0 د, 27 ث
وات - أفاد مدير المدرسة الإعدادية بالعيون في ولاية القصرين مبروك الكرتلي، بأن مكتبه تعرض، مساء أمس الأحد، للحرق ولسرقة مجموعة من الحواسيب بالاضافة الى خلع مكتب الضبط

واضاف أنه تم اعلام الوحدات الامنية التي تحولت على عين المكان وقامت بالمعاينة اللازمة وفتحت بحثا أمنيا في الغرض، مشيرا الى ان الإعدادية تعرضت في مناسبات سابقة لإعتداءات مماثلة حيث تم حرق المبيت التابع لها.


من جهتها، قررت نقابة التعليم الثانوي بالعيون صباح اليوم الاثنين، إيقاف الدروس إحتجاجا على تكرر مثل هذه الاعتداءات بالمؤسسة، والمطالبة بتوفير الحماية اللازمة لها والضرب على أيادي العابثين.

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