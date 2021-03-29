القصرين: تعرض مكتب مدير المدرسة الإعدادية بالعيون للحرق والسرقة

وات - أفاد مدير المدرسة الإعدادية بالعيون في ولاية القصرين مبروك الكرتلي، بأن مكتبه تعرض، مساء أمس الأحد، للحرق ولسرقة مجموعة من الحواسيب بالاضافة الى خلع مكتب الضبط
واضاف أنه تم اعلام الوحدات الامنية التي تحولت على عين المكان وقامت بالمعاينة اللازمة وفتحت بحثا أمنيا في الغرض، مشيرا الى ان الإعدادية تعرضت في مناسبات سابقة لإعتداءات مماثلة حيث تم حرق المبيت التابع لها.
من جهتها، قررت نقابة التعليم الثانوي بالعيون صباح اليوم الاثنين، إيقاف الدروس إحتجاجا على تكرر مثل هذه الاعتداءات بالمؤسسة، والمطالبة بتوفير الحماية اللازمة لها والضرب على أيادي العابثين.
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واضاف أنه تم اعلام الوحدات الامنية التي تحولت على عين المكان وقامت بالمعاينة اللازمة وفتحت بحثا أمنيا في الغرض، مشيرا الى ان الإعدادية تعرضت في مناسبات سابقة لإعتداءات مماثلة حيث تم حرق المبيت التابع لها.
من جهتها، قررت نقابة التعليم الثانوي بالعيون صباح اليوم الاثنين، إيقاف الدروس إحتجاجا على تكرر مثل هذه الاعتداءات بالمؤسسة، والمطالبة بتوفير الحماية اللازمة لها والضرب على أيادي العابثين.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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