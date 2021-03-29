الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الاثنين 29 مارس 2021

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سيدي بوزيد: بلدية المكناسي تعلن عن جملة من الاجراءات الجديدة للحد من انتشار فيروس "كورونا"

صفاقس: تراجع ملحوظ في مؤشرات وباء "كورونا" والجهة تستعد لاجراء مسح حول انتشار الفيروس بداية من يوم 31 مارس الجاري

قابس: تسجيل حالة وفاة و52 إصابة محلية جديدة بفيروس "كورونا"



القصرين: حالات الإصابة بفيروس "كورونا" تعاود الارتفاع (المدير الجهوي للصحة)

نابل: تسجيل 32 إصابة محلية جديدة بفيروس "كورونا" المستجد

أعلنت بلدية المكناسي من ولاية سيدي بوزيد، عن جملة من الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس "كورونا" بالجهة، وذلك اثر القرارات الصادرة عن اللجنة المحلية لمجابهة الكوارث وعلى خلفية تزايد عدد الإصابات بالجهة.وتخص هذه الإجراءات، وفق بلاغ أصدرته في الغرض، تعليق نشاط السوق الأسبوعية لمدة أسبوعين، باستثناء بائعي الخضر والغلال من أبناء المدينة مع التزامهم بإجراءات البروتوكول الصحي، وتعليق صلاة الجمعة لمدة أسبوعين، وإقرار حظر التجول بداية من الساعة الثامنة مساء إلى حدود الخامسة صباحا انطلاقا من يوم غد الثلاثاء.وتنص ذات الإجراءات، أيضا، على رفع الكراسي في المقاهي لمدة أسبوعين، ومنع التظاهرات والتجمعات الثقافية والرياضية، ومواصلة حملات التقصي من قبل الجهات الصحية، مع الحرص على تنفيذ القرارات من قبل الأجهزة المعنية.من جهتها، أوضحت الدائرة الصحية بالمكناسي، انه لا توجد إلى حد الآن سوى حالات اشتباه بخصوص السلالة البريطانية لفيروس "كورونا" بالجهة، في انتظار تأكيد المصالح المختصة بمستشفى شارل نيكول.ويبلغ عدد المصابين بفيروس "كورونا" إلى حدود يوم السبت الفارط، 374 مصابا، من جملة 5590 إصابة مؤكدة بولاية سيدي بوزيد، علما وأن معتمدية المكناسي تحتل المرتبة الرابعة في ترتيب معتمديات الولاية من حيث عدد الإصابات.سجلت ولاية صفاقس خلال ال24 ساعة الماضية تراجعا ملحوظا في مؤشرات وباء "كورونا" حيث لم تسجل الجهة أية حالة وفاة ونزلت الحالات الإيجابية إلى مستوى 28 إصابة من مجموع 148 تحليلا مقابل 68 حالة شفاء جديدة.وأعلنت الإدارة الجهوية للصحة اليوم الاثنين على صفحتها الرسمية أنه يقيم حاليا بأقسام العناية المركزة 28 مصابا بالفيروس وبأقسام "كوفيد 19" 90 مصابا وبالمصحات الخاصة 38 مصابا.من جهة أخرى، أعلنت الإدارة الجهوية للصحة أن الجهة تستعد لمسح حول انتشار عدوى الفيروس بداية من يوم 31 مارس الجاري وذلك عبر أخذ عينات عشوائية (من الأنف لتقصي الوباء ومن الدم لمعرفة المناعة) بإشراف إدارة الصحة الوقائية.ويهدف هذا المسح الذي ينتظر أن يتواصل لمدة أسبوعين إلى معرفة المناعة الجماعية ضد الفيروس وتحديد الحاجيات من التلاقيح وغيرها من التدابير لمواجهة الوباءيذكر أن العدد الجملي للوفيات الناجمة عن الوباء في ولاية صفاقس بلغ إلى حد الآن 683 حالة وفاة والعدد الجملي للحالات الإيجابية المكتشفة من مجموع 90931 تحليلا 24212 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين من الوباء 22698 شخصا.افاد منسق خلية اليقظة الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بقابس حسين جبران (وات) بأنه تم خلال ال24 ساعة الماضية تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة بالفيروس في الولاية الى 312 حالة.وبين جبران أن الإدارة الجهوية للصحة تلقت نتيجة 132 تحليلا أجريت على عينات مشتبه في إصابة أصحابها بفيروس "كورونا" وأن 52 من هذه التحاليل جاءت نتيجتها "ايجابية"، واشار إلى أن هذه الإصابات تتوزع الى 23 اصابة بقابس الجنوبية، و11 اصابة بالحامة، و05 اصابات بقابس المدينة، و04 اصابات بقابس الغربية، و03 اصابات بكل من وذرف والمطويةن واصابتين بمطماطة الجديدة، واصابة واحدة بمارث.وأوضح أن العدد الجملي للأشخاص المصابين بفيروس "كورونا" والذين تجاوزوا مرحلة العدوى وغير الحاملين للأعراض السريرية قد بلغ إلى حد اليوم في ولاية قابس 9429 شخصا من بين 9717 شخصا ثبتت إصابتهم، واضاف أن العدد الجملي لحالات العدوى النشطة يبلغ بالجهة 287 حالة من بينها 93 حالة بقابس الجنوبية و59 حالة بمارث و57 حالة بقابس المدينة.أفاد المدير الجهوي للصحة بالقصرين عبد الغني الشعباني (وات) بان حالات الإصابة بفيروس "كورونا" بالجهة عادت إلى الإرتفاع مجددا، حيث تم مساء أمس الأحد رصد 69 إصابة جديدة من جملة 250 تحليلا مخبريا، مما رّفع من اجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 6770 إصابة منهم 6085 حالة شفاء فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة خلال ال24 ساعة الأخيرة ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة الى 264 حالةووجه المسؤول الجهوي بالمناسبة دعوته إلى كافة المواطنين إلى مواصلة التقيد بمقتضيات البروتوكول الصحي والإلتزام بقواعد حفظ الصحة نظرا لخطورة الوضع الوبائي بالجهة وبمختلف جهات البلاد.وبخصوص الحملة الوطنية للتلاقيح المضادة لفيروس "كورونا" ، بين ذات المصدر بأن عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم منذ بداية الحملة في 13 مارس الجاري إلى حدود كامل يوم أمس الأحد بلغ 886 شخصا بين إطارات طبية وشبه طبية يعملون في الخطوط الأمامية في مجابهة وباء كورونا وبين مسنين تتجاوز أعمارهم ال75 سنة .وبيّن في سياق متصل أن لقاح " فايزر" الأمريكي الذي تلقت المصالح الصحية منه 530 جرعة على دفعتين نفذت وتمت العودة إلى مخزون الجهة من لقاح "سبوتنيك" الروسي، مؤكدا بالمناسبة أن كافة الأشخاص الذين تم تطعيمهم باللقاحين المذكورين لم تظهر عليهم أية اعراض خطيرة بإستثناء بعض الاعراض العادية كحالات إغماء خفيفة أو أوجاع موضعية بسيطة.وشدد الشعباني على أهمية التلاقيح بإعتبارها السبيل العلمي الوحيد للتوقي من مخاطر فيروس "كورونا".أسفرت التحاليل المخبرية الأخيرة المجراة للتقصي حول فيروس "كورونا" المستجد بولاية نابل والبالغ عددها 316 تحليلا مخبريا عن تسجيل 32 إصابة محلية جديدة بالفيروس، وفق ما أوردته الإدارة الجهوية للصحة بنابل في تقريرها الدوري مساء الاحدويفيد ذات التقرير، بان عدد الاصابات المكتشفة منذ بداية الجائحة ارتفع ليبلغ 16323 إصابة من بينها 15631 حالة تجاوزت مرحلة نقل العدوى حسب البروتوكول الصحي المعتمدوشهد عدد الحالات النشيطة تراجعا إلى 209 حالات بعد رفع العزل الصحي عن 10 حالات خلال ال24 ساعة الاخيرة في حين بلغ عدد المقيمين بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة 33 حالة إيواءوبلغ عدد الوفيات المبلغ عنها 507 حالات بعد تسجيل حالتي وفاة تعودان لرجل يبلغ من العمر 78 سنة أصيل معتمدية بني خلاد توفي اول امس السبت واخر في العقد السابع من عمره أصيل معتمدية الهوارية توفي يوم الجمعة الفارط