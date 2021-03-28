البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة - الجولة الرابعة - النتائج و الترتيب

وات - حافظ الاتحاد المنستيري حامل اللقب على موقفه في صدارة البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة بفوزه اليوم على مضيفه النجم الرادسي 73-51 في مباراة لحساب الجولة الرابعة من مرحلة التتويج للبطولة .
ويملك الاتحاد المنستري 9 نقاط في رصيده جمعها من اربعة انتصارات ونقطة حوافز.
ويتقدم بفارق نقطتين على الزهراء الرياضية التي فازت بدوها اليوم في القيروان على شبيبة القيروان 83-76 وتحتل الزهراء المركز الثاني ب7 نقاط.
وفي ما يلي النتائج الكاملة لمباريات الجولة الرابعة :
النجم الرادسي - الاتحاد المنستيري 51 -73
شبيبة القيروان - الزهراء الرياضية 76-83
الدالية الرياضية بقرمبالية - الملعب النابلي 60-63
الترتيب
الفريق نقاط لعب
1-الاتحاد المنستيري 9 4
2-الزهراء الرياضية 7 4
3-الملعب النابلي 6 4
4-شبيبة القيروان 5 4
النجم الرادسي 5 4
الدالية الرياضية بقرمبالية 5 4
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ويملك الاتحاد المنستري 9 نقاط في رصيده جمعها من اربعة انتصارات ونقطة حوافز.
ويتقدم بفارق نقطتين على الزهراء الرياضية التي فازت بدوها اليوم في القيروان على شبيبة القيروان 83-76 وتحتل الزهراء المركز الثاني ب7 نقاط.
وفي ما يلي النتائج الكاملة لمباريات الجولة الرابعة :
النجم الرادسي - الاتحاد المنستيري 51 -73
شبيبة القيروان - الزهراء الرياضية 76-83
الدالية الرياضية بقرمبالية - الملعب النابلي 60-63
الترتيب
الفريق نقاط لعب
1-الاتحاد المنستيري 9 4
2-الزهراء الرياضية 7 4
3-الملعب النابلي 6 4
4-شبيبة القيروان 5 4
النجم الرادسي 5 4
الدالية الرياضية بقرمبالية 5 4
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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