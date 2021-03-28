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البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة - الجولة الرابعة - النتائج و الترتيب

Publié le Dimanche 28 Mars 2021 - 20:13 قراءة: 0 د, 43 ث
وات - حافظ الاتحاد المنستيري حامل اللقب على موقفه في صدارة البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة بفوزه اليوم على مضيفه النجم الرادسي 73-51  في مباراة لحساب الجولة الرابعة من مرحلة التتويج للبطولة .
ويملك الاتحاد المنستري 9 نقاط في رصيده جمعها من اربعة انتصارات ونقطة حوافز.
ويتقدم بفارق نقطتين على الزهراء الرياضية التي فازت بدوها اليوم في القيروان على شبيبة القيروان 83-76 وتحتل الزهراء المركز الثاني ب7 نقاط.


وفي ما يلي النتائج الكاملة لمباريات الجولة الرابعة :
النجم الرادسي - الاتحاد المنستيري 51 -73       
شبيبة القيروان  - الزهراء الرياضية 76-83   
الدالية الرياضية بقرمبالية - الملعب النابلي 60-63   

الترتيب
     الفريق                نقاط     لعب
1-الاتحاد المنستيري             9        4
2-الزهراء الرياضية            7        4
3-الملعب النابلي                 6         4
4-شبيبة القيروان                5         4
النجم الرادسي                 5         4
الدالية الرياضية بقرمبالية   5         4   

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