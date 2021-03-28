البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة - الجولة الرابعة - النتائج و الترتيب

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حافظ الاتحاد المنستيري حامل اللقب على موقفه في صدارة البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة بفوزه اليوم على مضيفه النجم الرادسي 73-51 في مباراة لحساب الجولة الرابعة من مرحلة التتويج للبطولة .ويملك الاتحاد المنستري 9 نقاط في رصيده جمعها من اربعة انتصارات ونقطة حوافز.ويتقدم بفارق نقطتين على الزهراء الرياضية التي فازت بدوها اليوم في القيروان على شبيبة القيروان 83-76 وتحتل الزهراء المركز الثاني ب7 نقاط.وفي ما يلي النتائج الكاملة لمباريات الجولة الرابعة :النجم الرادسي - الاتحاد المنستيري 51 -73شبيبة القيروان - الزهراء الرياضية 76-83الدالية الرياضية بقرمبالية - الملعب النابلي 60-631-الاتحاد المنستيري 9 42-الزهراء الرياضية 7 43-الملعب النابلي 6 44-شبيبة القيروان 5 4النجم الرادسي 5 4الدالية الرياضية بقرمبالية 5 4