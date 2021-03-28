سنواصل الاعتصام و كل المجموعة ستدخل في اضراب جوع "/ الناطق الرسمي باسم النقابة الوطنية للديوانة التونسية/

وات -

قال الناطق الرسمي باسم النقابة الوطنية للديوانة التونسية، محمد البيزاني ل/وات/ ان المجموعة المعتصمة بمقر الادارة العامة للديوانة بتونس العاصمة ستواصل الاعتصام ، قائلا "ان كل المعتصمين سيدخلون في اضراب جوع ازاء تعنت الادارة في مواقفها وعدم التراجع عن العقوبات المسلطة عليهم"واضاف ان اثنين من المجموعة قد دخلا منذ يومين في اضراب جوع ، حيث تعكرت الحالة الصحية لاحدهما، مفيدا بان عائلات المعتصمين ستلتحق بمقر الاعتصام بالادارة العامة للديوانة منتصف الاسبوع القادم ، وهم 7 أعضاء من المكتب التنفيذي للنقابة ، حيث تم ايقاف 3 منهم عن العمل واصدار قرار نقلة ل4 بطريقة تعسفية وفجئية على حد قوله.واكد البيزاني انه تم تسليط العقوبة عليهم منذ 5 اشهر، ليقرروا الدخول يوم 19 فيفري في اعتصام تم فضه عقب جلسة مفاوضات مع المدير العام للادارة العامة للديوانة الذي وعدهم بالتخلي عن عقوبات الايقاف عن العمل والتراجع عن النقلواضاف انه ازاء عدم تطبيق الاتفاق المنبثق عن الجلسة، وعدم حلحلة الملف وما وصفه ب"تجاهل ولامبلاة الادارة"، قررت المجموعة الدخول من جديد في اعتصام مفتوح ، ملوحا باللجوء الى كل الاشكال النضالية المشروعة الى حين الغاء العقوبات التعسفية المسلطة عليهم على حد تعبيره.وذكر ان العقوبات المسلطة على المجموعة المعتصمة جاءت نتيجة لعديد التصريحات لدى عدد من وسائل الاعلام والتدوينات على صفحاتهم بشبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك" الناقدة لطرق تسيير المرفق الديواني ،والراصدة للاخلالات التي تستوجب المعالجة والاصلاح حسب قولهوطالب في هذا السياق، رئيس الجمهورية قيس سعيد بالتدخل لحلحلة الملف والتقصي في ملابسات هذه العقوبات بوصفه"راعي حرية الراي والنقد والتعبير" في مرحلة جديدة يعيشها الشعب التونسي بعيدا عن تكميم الافواه وفق قوله.