الرابطة 2- الجولة9 - نتائج المجموعتين الاولى و الثانية

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في ما يلي نتائج مقابلات الجولة التاسعة من المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم ( المجموعتان الاولى والثانية):في حومة السوق جربة -جمعية جربة - جندوبة الرياضية 2-1في مدنين -اولمبيك مدنين - مستقبل السبيخة 2-1في قربة -النادي القربي - نادي حمام الانف 3-31-اولمبيك مدنين 22 9 تاهل الى مرحلة الصعود2-نادي حمام الانف 18 9 تاهل الى مرحلة الصعود--------------------------3-النادي القربي 12 94-جندوبة الرياضية 10 95-جمعية جربة 7 96-مستقبل السبيخة 5 9في قفصة -قوافل قفصة - الملعب القابسي 2-1في صفاقس 2 مارسالملعب الصفاقسي - مستقبل وادي الليل 4-3في مساكن -هلال مساكن - كوكب منزل نور 1-21-قوافل قفصة 16 92-هلال مساكن 14 9الملعب الصفاقسي 14 94-كوكل منزل نور 11 95-مستقبل وادي الليل 10 96-الملعب القابسي 10 9