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الرابطة 2- الجولة9 - نتائج المجموعتين الاولى و الثانية

Publié le Dimanche 28 Mars 2021 - 17:00 قراءة: 0 د, 46 ث
وات - في ما يلي نتائج مقابلات الجولة التاسعة من المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم ( المجموعتان الاولى والثانية):

الاحد 28 مارس
- المجموعة الاولى

في حومة السوق جربة -
جمعية جربة - جندوبة الرياضية 2-1
في مدنين -
اولمبيك مدنين - مستقبل السبيخة 2-1
في قربة -
النادي القربي - نادي حمام الانف 3-3

الترتيب
1-اولمبيك مدنين 22 9 تاهل الى مرحلة الصعود
2-نادي حمام الانف 18 9 تاهل الى مرحلة الصعود
--------------------------
3-النادي القربي 12 9
4-جندوبة الرياضية 10 9
5-جمعية جربة 7 9
6-مستقبل السبيخة 5 9

-- المجموعة الثانية
في قفصة -
قوافل قفصة - الملعب القابسي 2-1
في صفاقس 2 مارس
الملعب الصفاقسي - مستقبل وادي الليل 4-3
في مساكن -
هلال مساكن - كوكب منزل نور 1-2

الترتيب
1-قوافل قفصة 16 9
2-هلال مساكن 14 9
الملعب الصفاقسي 14 9
4-كوكل منزل نور 11 9
5-مستقبل وادي الليل 10 9
6-الملعب القابسي 10 9

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