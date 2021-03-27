بطولة تونس للكرة الطائرة - الترجي الرياضي يفوز بالبطولة للمرة الرابعة على التوالي

وات - فاز الترجي الرياضي التونسي ببطولة تونس للكرة الطائرة للمرة الرابعة على التوالي عقب تغلبه على النادي الصفاقسي 3-2 في اللقاء الفاصل للدور النهائي الذي اقيم اليوم السبت بقاعة الزواوي.
وجاءت تفاصيل الاشواط على النحو التالي:25-21 و25-22 و20-25 و20-25 و16-14.
وكان فريق النادي الصفاقسي فاز بلقاء الذهاب 3-2 فيما فاز الترجي الرياضي بلقاء الاياب 3-1.
وعزز الترجي الرياضي رقمه القياسي في عدد التتويجات بالبطولة ليصبح 21 لقبا مقابل 11 للنادي الصفاقسي الذي يعود اخر تتويج له الى سنة 2013.
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وجاءت تفاصيل الاشواط على النحو التالي:25-21 و25-22 و20-25 و20-25 و16-14.
وكان فريق النادي الصفاقسي فاز بلقاء الذهاب 3-2 فيما فاز الترجي الرياضي بلقاء الاياب 3-1.
وعزز الترجي الرياضي رقمه القياسي في عدد التتويجات بالبطولة ليصبح 21 لقبا مقابل 11 للنادي الصفاقسي الذي يعود اخر تتويج له الى سنة 2013.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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