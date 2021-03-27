بطولة تونس للكرة الطائرة - الترجي الرياضي يفوز بالبطولة للمرة الرابعة على التوالي

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فاز الترجي الرياضي التونسي ببطولة تونس للكرة الطائرة للمرة الرابعة على التوالي عقب تغلبه على النادي الصفاقسي 3-2 في اللقاء الفاصل للدور النهائي الذي اقيم اليوم السبت بقاعة الزواوي.وجاءت تفاصيل الاشواط على النحو التالي:25-21 و25-22 و20-25 و20-25 و16-14.وكان فريق النادي الصفاقسي فاز بلقاء الذهاب 3-2 فيما فاز الترجي الرياضي بلقاء الاياب 3-1.وعزز الترجي الرياضي رقمه القياسي في عدد التتويجات بالبطولة ليصبح 21 لقبا مقابل 11 للنادي الصفاقسي الذي يعود اخر تتويج له الى سنة 2013.