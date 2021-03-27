البطولة الوطنية للكرة الطائرة- النجم الساحلي يحرز المركز الثالث

وات - احرز النجم الساحلي المركز الثالث للبطولة الوطنية للكرة الطائرة عقب فوزه في اللقاء الترتيبي الفاصل على مستقبل المرسى 3-2 اليوم السبت بسوسة.
وجاءت تفاصيل الاشواط على النحو التالي: 25-17 و19-25 و20-25 و25-15 و15-13.
وكان النجم الساحلي فاز بمقابلة الاياب 3-1 بعد ان كسب مستقبل المرسى مباراة الذهاب 3-0.
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وجاءت تفاصيل الاشواط على النحو التالي: 25-17 و19-25 و20-25 و25-15 و15-13.
وكان النجم الساحلي فاز بمقابلة الاياب 3-1 بعد ان كسب مستقبل المرسى مباراة الذهاب 3-0.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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