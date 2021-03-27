الرابطة 2- المجموعة 3- مستقبل قابس وامل جربة يتاهلان الى مرحلة الصعود

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تونس 27 مارس (وات)- تاهل كل من مستقبل قابس وامل جربة الى مرحلة الصعود ضمن بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم عن المجموعة الثالثة وذلك بعد فوز الاول على مضيفه سكك الحديد الصفاقسي 1-0 وتعادل الثاني خارج قواعده مع نادي منزل بوزلفة 2-2 اليوم السبت في الجولة التاسعة.ورفع الفريقان رصيدهما الى 16 نقطة في الصدارة متقدمين بخمس نقاط سكك الحديد الصفاقسي صاحب المركز الثالث قبل جولة واحدة من نهاية المرحلة الاولى.وفي ما يلي نتائج مقابلات الجولة التاسعة للمجموعة الثالثة التي دارت اليوم السبت:-- المجموعة الثالثةفي صفاقس 2 مارسسكك الحديد الصفاقسي - مستقبل قابس 0-1في القلعة الصغرىالقلعة الرياضية - سبورتينغ بن عروس 0-0في منزل بوزلفةنادي منزل بوزلفة - امل جربة 2-2مستقبل قابس 16 9 تاهل الى مرحلة الصعودأمل جربة 16 9 تاهل الى مرحلة الصعود................................................................سكك الحديد الصفاقسي 11 9القلعة الرياضية 10 9النادي الرياضي لمنزل بوزلفة 9 9سبورتينغ بن عروس 9 9