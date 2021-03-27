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الرابطة 2- المجموعة 3- مستقبل قابس وامل جربة يتاهلان الى مرحلة الصعود

Publié le Samedi 27 Mars 2021 - 17:03 قراءة: 0 د, 48 ث
وات -

تونس 27 مارس (وات)- تاهل كل من مستقبل قابس وامل جربة الى مرحلة الصعود ضمن بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم عن المجموعة الثالثة وذلك بعد فوز الاول على مضيفه سكك الحديد الصفاقسي 1-0 وتعادل الثاني خارج قواعده مع نادي منزل بوزلفة 2-2 اليوم السبت في الجولة التاسعة.
ورفع الفريقان رصيدهما الى 16 نقطة في الصدارة متقدمين بخمس نقاط سكك الحديد الصفاقسي صاحب المركز الثالث قبل جولة واحدة من نهاية المرحلة الاولى.

وفي ما يلي نتائج مقابلات الجولة التاسعة للمجموعة الثالثة التي دارت اليوم السبت:
-- المجموعة الثالثة
في صفاقس 2 مارس
سكك الحديد الصفاقسي - مستقبل قابس 0-1
في القلعة الصغرى
القلعة الرياضية - سبورتينغ بن عروس 0-0
في منزل بوزلفة
نادي منزل بوزلفة - امل جربة 2-2


الترتيب
الفريق النقاط لعب
مستقبل قابس 16 9 تاهل الى مرحلة الصعود
أمل جربة 16 9 تاهل الى مرحلة الصعود
................................................................

سكك الحديد الصفاقسي 11 9
القلعة الرياضية 10 9
النادي الرياضي لمنزل بوزلفة 9 9
سبورتينغ بن عروس 9 9

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