الرابطة 2- المجموعة 3- مستقبل قابس وامل جربة يتاهلان الى مرحلة الصعود

وات -
تونس 27 مارس (وات)- تاهل كل من مستقبل قابس وامل جربة الى مرحلة الصعود ضمن بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم عن المجموعة الثالثة وذلك بعد فوز الاول على مضيفه سكك الحديد الصفاقسي 1-0 وتعادل الثاني خارج قواعده مع نادي منزل بوزلفة 2-2 اليوم السبت في الجولة التاسعة.
ورفع الفريقان رصيدهما الى 16 نقطة في الصدارة متقدمين بخمس نقاط سكك الحديد الصفاقسي صاحب المركز الثالث قبل جولة واحدة من نهاية المرحلة الاولى.
وفي ما يلي نتائج مقابلات الجولة التاسعة للمجموعة الثالثة التي دارت اليوم السبت:
-- المجموعة الثالثة
في صفاقس 2 مارس
سكك الحديد الصفاقسي - مستقبل قابس 0-1
في القلعة الصغرى
القلعة الرياضية - سبورتينغ بن عروس 0-0
في منزل بوزلفة
نادي منزل بوزلفة - امل جربة 2-2
الترتيب
الفريق النقاط لعب
مستقبل قابس 16 9 تاهل الى مرحلة الصعود
أمل جربة 16 9 تاهل الى مرحلة الصعود
................................................................
سكك الحديد الصفاقسي 11 9
القلعة الرياضية 10 9
النادي الرياضي لمنزل بوزلفة 9 9
سبورتينغ بن عروس 9 9
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تونس 27 مارس (وات)- تاهل كل من مستقبل قابس وامل جربة الى مرحلة الصعود ضمن بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم عن المجموعة الثالثة وذلك بعد فوز الاول على مضيفه سكك الحديد الصفاقسي 1-0 وتعادل الثاني خارج قواعده مع نادي منزل بوزلفة 2-2 اليوم السبت في الجولة التاسعة.
ورفع الفريقان رصيدهما الى 16 نقطة في الصدارة متقدمين بخمس نقاط سكك الحديد الصفاقسي صاحب المركز الثالث قبل جولة واحدة من نهاية المرحلة الاولى.
وفي ما يلي نتائج مقابلات الجولة التاسعة للمجموعة الثالثة التي دارت اليوم السبت:
-- المجموعة الثالثة
في صفاقس 2 مارس
سكك الحديد الصفاقسي - مستقبل قابس 0-1
في القلعة الصغرى
القلعة الرياضية - سبورتينغ بن عروس 0-0
في منزل بوزلفة
نادي منزل بوزلفة - امل جربة 2-2
الترتيب
الفريق النقاط لعب
مستقبل قابس 16 9 تاهل الى مرحلة الصعود
أمل جربة 16 9 تاهل الى مرحلة الصعود
................................................................
سكك الحديد الصفاقسي 11 9
القلعة الرياضية 10 9
النادي الرياضي لمنزل بوزلفة 9 9
سبورتينغ بن عروس 9 9
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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