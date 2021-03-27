سيدي بوزيد: تنظيم ورشة حوارية مع ممثلي الأحزاب السياسية حول المرسوم عدد87 لسنة 2011

وات -

مثل المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الاحزاب السياسية وكيفية تحسين ادائها خلال فترة الانتخابات، موضوع ورشة تفاعلية انتظمت اليوم السبت بالمركب الشبابي 17 ديسمبر ببادرة من مرصد "شاهد" لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديموقراطية وبدعم من الصندوق الوطني للديموقراطية وبحضور ممثلي الاحزاب السياسية والبلديات بالجهة.وتهدف هذه الورشة، حسب ما بينه المدير التنفيذي لمرصد "شاهد" الناصر هرابي في تصريح ل(وات) الى صياغة توصيات حول المرسوم عدد 87 لسنة 2011 تمكن من المرور به من طور المرسوم الى قانون أساسي ومزيد مراقبة الأحزاب السياسية خاصة ما يتعلق بالتمويل وتكوينها.كما تندرج ضمن سلسلة من الورشات التي تم اجراؤها مع ممثلي الاحزاب السياسية في اطار مشروع المرصد "دعم الاطار المؤسساتي والقانوني للانتخابات القادمة" والذي يمتد تنفيذه الى غاية موفى شهر جوان 2021وتهتم الورشات بإعداد توصيات لتنقيح القانون الانتخابي وتحسين أداء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهياتها الفرعية وايضا تنظيم الأحزاب السياسية ودعم مشاركة المرأة والشباب في العمل السياسي ومناقشة الجرائم الانتخابية وسلم العقوبات أثناء العملية الانتخابية وكيفية تفاديهاويتضمن البرنامج ورشات حول أهداف مشروع دعم الإطار القانوني والمؤسساتي للانتخابات القادمة ودعم مشاركة المرأة والشباب في العمل السياسي ودراسة المرسوم عدد 87 لسنة 2011.