   Om Kalthoum - أنساك  

قفصة: وفاة عاملين بحضيرة بناء وحالة عامل ثالث حرجة

Publié le Samedi 27 Mars 2021 - 13:00 قراءة: 0 د, 19 ث
وات - توفي عاملان بحضيرة بناء بولاية قفصة اصيلي مدينة مكثر من ولاية سليانة، اليوم السبت، في ما نقل عامل ثالث اصيل ولاية باجة إلى قسم العناية المركزة بالمستشفى الجهوي الحسين بوزيان وحالته الصحية "حرجة"، وفق ما ذكره المدير الجهوي للحماية المدنية رؤوف مرواني ل(وات).

واضاف مرواني، ان الحادث تمثل في انهيار كمية من التراب فوقهم، بينما كانوا في اعماق حفرة تابعة لحضيرة الاشغال.





أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 223117

Sarramba  ()  |Samedi 27 Mars 2021 à 14h 20m |           
إنا لله و إنا له راجعون



En continu

Toutes les news

السبت 27 مارس 2021 | 14 شعبان 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:07 18:39 15:55 12:32 06:12 04:45
25°
 25° % 25 :الرطــوبة
تونــس 11°
2.06 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
25°-1122°-1222°-1220°-1121°-11
  • Avoirs en devises
    21659,7

  • (26 mars)
  • Jours d'importation
    155
  •              1 € = 3,27976 DT        1$ =2,78702 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 mars)   369,1 MDT