قفصة: وفاة عاملين بحضيرة بناء وحالة عامل ثالث حرجة

وات -

توفي عاملان بحضيرة بناء بولاية قفصة اصيلي مدينة مكثر من ولاية سليانة، اليوم السبت، في ما نقل عامل ثالث اصيل ولاية باجة إلى قسم العناية المركزة بالمستشفى الجهوي الحسين بوزيان وحالته الصحية "حرجة"، وفق ما ذكره المدير الجهوي للحماية المدنية رؤوف مرواني ل(وات).واضاف مرواني، ان الحادث تمثل في انهيار كمية من التراب فوقهم، بينما كانوا في اعماق حفرة تابعة لحضيرة الاشغال.