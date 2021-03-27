قفصة: وفاة عاملين بحضيرة بناء وحالة عامل ثالث حرجة

وات - توفي عاملان بحضيرة بناء بولاية قفصة اصيلي مدينة مكثر من ولاية سليانة، اليوم السبت، في ما نقل عامل ثالث اصيل ولاية باجة إلى قسم العناية المركزة بالمستشفى الجهوي الحسين بوزيان وحالته الصحية "حرجة"، وفق ما ذكره المدير الجهوي للحماية المدنية رؤوف مرواني ل(وات).
واضاف مرواني، ان الحادث تمثل في انهيار كمية من التراب فوقهم، بينما كانوا في اعماق حفرة تابعة لحضيرة الاشغال.
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واضاف مرواني، ان الحادث تمثل في انهيار كمية من التراب فوقهم، بينما كانوا في اعماق حفرة تابعة لحضيرة الاشغال.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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