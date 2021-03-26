سهم الشركة العالميّة لتوزيع السيّارات القابضة يواصل اتجاهه نزولا ببورصة تونس

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واصل سهم الشركة العالمية لتوزيع السيّارات اتجاهه نزولا ببورصة تونس بعد أن فقد نسبة 3،53 بالمائة من قيمته (0،820 دينار) في اقفال أمس، الخميس، ونسبة 3،66 بالمائة (0،790 د) في اقفال، الجمعة.ويأتي ذلك بعد عودة تداول السهم، يوم الخميس 25 مارس 2021، وإعلان هيئة السوق الماليّة "إحالة ملف الشركة للقضاء قصد حق الضمان لفائدة المستثمرين للحصول على المعلومة المالية بما يمكنهم من اتخاذ قراراتهم عن دراية وإلمام" في ظل عدم افصاح الشركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة عن قائماتها الماليّة لسنوات 2018 و2019 و2020.وقامت الهيئة بتعليق تداول أسهم الشركة العالمية لتوزيع السيّارات القابضة (مجمع الوكيل) بالبورصة التونسية خلال حصّتي 23 و24 مارس 2021 إلى حين التحقق من معلومات بشأن وجود نزاع بين ممثل شركة علامتي "بيجو" و"سيتروان" الفرنسيتين والشركة العالميّة.وجاء هذا الإجراء على إثر تلقي الهيئة لمراسلة من الشركة الممثلة ل"بيجو و سيتروان" الفرنسية تفيد أنها أنهت العقد مع الشركة العالمية لتوزيع السيارات منذ تاريخ 31 ديسمبر 2019، وهو عقد استيراد وتوزيع سيّارات العلامتين، وفق بيان نشرته هيئة السوق المالية مؤخرا.وأرجعت الشركة الفرنسيّة عدم تجديد العقد لعدم التزام الوكيل بدفع مستحقّات للشركة وهي ديون غير مسددة.في المقابل نفت الشركة العالمية لتوزيع السيّارات القابضة ما ذكرته الشركة الفرنسية مؤكدة أنها رفعت قضايا ضد هذه الأخيرة لدى المحاكم التونسيّة وهي قضايا جارية قصد ضمان حقوق المجمع.