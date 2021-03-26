وزير تكنولوجيات الاتصال يدعو إلى التعجيل بتسوية الوضعيات العقارية في أقرب الآجال لمختلف البرامج

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دعا وزير تكنولوجيات الاتصال محمد الفاضل كريم، الجمعة، إلى التعجيل بتسوية الوضعيات العقارية في أقرب الآجال لمختلف البرامج، خاصة فيما يتعلق بمشروع توسعة قطب الغزالة بمنطقة النحلي.واعتبر كريم خلال جلسة عمل مشتركة مع وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة أحمد عظوم، وبحضور عدد من إطارات الوزارتين، خصصت لمتابعة تنفيذ وتقدم الإجراءات المتعلقة بالملفات المشتركة بين الوزارتين خاصة فيما يتعلق بتخصيص بعض العقارات الراجعة لملك الدولة والتي تقدمت وزارة تكنولجيات الاتصال بمطالب في شأنها ، أن تسوية الوضعيات العقارية ستساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية بمنطقة أريانة.كما ستمكن تسوية الوضعيات العقارية من إحداث 10 ألاف موطن شغل في قطاع تكنولوجيات الاتصال، وذلك بعد إتمام القسط الثاني من المشروع، فضلا عن أن تسوية الوضعيات العقارية لمشروع "استرتاب سيتي"، ستمكن بدورها من بعث مواطن شغل جديدة لأصحاب الشهادات العليا والتشجيع على الاستثمار والتجديد.من جهته، أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة احمد عظوم، خلال هذا اللقاء الذي انتظم بمقر الوزارة، على ضرورة التسريع في ختم الإجراءات بعد استكمال مختلف الجوانب الفنية المرتبطة بالطلبات المذكورة، موصيا في الوقت ذاته بدعم التنسيق بين مصالح الوزارتين بغاية فض الإشكاليات العالقة في أسرع الآجال، وفق بلاغ صادر عن وزارة تكنولوجيات الاتصال.