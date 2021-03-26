بن عروس: احتجاج أصحاب المحلات التجارية والمهنيين بشارع الحبيب بورقيبة بمقرين على العودة إلى اعتماد الرفع الآلي للسيارات والبلدية توضح

وات -

احتج عدد من أصحاب المحلات التجارية المنتصبين بشارع الحبيب بورقيبة بمنطقة مقرين من ولاية بن عروس، وغيرهم من المهنيين، اليوم الجمعة، على عودة اعتماد بلدية المكان على الرفع الآلي للسيارات المتوقفة، ونظام الكبالات على طول الشارع، مطالبين بإلغاء هذا الإجراء.واعتبرت الكاتبة العامة لنقابة عملة المحلات التجارية بمقرين، رفيقة الهويدي، في تصريح لـ"وات"، أن العودة إلى اعتماد هذا الإجراء، بعد ان تم الاتفاق على إلغائه سابقا، لا يخدم مصالح المهنيين ويحرم مرتادي هذه الفضاءات من أماكن واضحة للوقوف الوقتي، خاصة في ظل عدم وجود مأوى يمكن اللجوء إليه لركن السيارات، وباعتبار هذا الشارع يمثل الشريان الحيوي لمختلف الأعمال التجارية بالمنطقة.وأضافت، أن المهنيين، اتصلوا في عديد المرات بالمصالح البلدية لرفع تذمرهم من هذا الإجراء، وعدم قبولهم العودة إلى اعتماده مجددا، والاقتصار على مخالفة الوقوف الثاني بنفس المكان، والعمل على تخصيص فضاء يمكن اعتماده كمأوى للسيارات أو اللجوء إلى اعتماد آلية التوقيف الوقتي بمقابل للسيارات مثلما هو معمول به في عدد من المناطق البلدية.من جهتها، أفادت أروى النفاتي، عن الرابطة التونسية لحقوق الإنسان بجهة بن عروس، انه تم الاتفاق في السابق خلال جلسة عمل عقدت بمقر الولاية، وحضرتها عديد الأطراف، على التخلي عن اعتماد هذا الإجراء في انتظار إيجاد حل يرضي المهنيين وحتى السكان القاطنين قبالة الشارع، والذين تضرروا بدورهم من هذا الإجراء، إلا أنهم تفاجؤوا بعودة العمل بهذا النظام خلال الأيام القليلة الماضية.وأوضح، من جانبه، رئيس بلدية مقرين، صفوان الفاسي، ان اعتماد الرفع الالي للسيارات لايتم الا للسيارات التي تتجاوز مدة الوقوف الحيز المسموح به بعد اقتطاع التذاكر من العدادات التي تم وضعها للغرض، او بالنسبة للعربات التي تشكل عائقا امام حركة المرور وتتوقف بالاماكن المحجر فيها الوقوف على جانبي الطريق.وأشار، الى ان هذا الاجراء جاء لتنظيم حركة المرور بهذا الشارع الرئيسي، والوقوف أمام التجاوزات التي تم رصدها وحالة الفوضى والاختناق من قبل عدد من المواطنين والمهنيين أنفسهم، كما أنه يتنزل في سياق تنظيم عملية الوقوف والتوقف، وإرساء مثال مروري ييسر السلامة المرورية بالجهة.ولاحظ الفاسي، أن البلدية تنظم عملية الوقوف حسب مثال مروري واضح، وباعتماد العدادات بالتوقيت، مؤكدا انها بصدد إتمام الإجراءات القانونية مع احد الباعثين، لتركيز مأوى قار لوقوف السيارات بالجهة.