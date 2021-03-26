زغوان: وفد من لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان يطلع على ظروف عمل مركز "أمل" لمعالجة الادمان بجبل الوسط

وات -

أدّى، اليوم الجمعة، وفد من لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان، صحبة أعضاء من مجلس نواب الشعب، زيارة إلى ولاية زغوان، اطلع خلالها على سير ظروف العمل بمركز "أمل" لمعالجة الإدمان بالمركب الصحي بجبل الوسط.وذكر رئيس اللّجنة، عياشي الزمال، في تصريح لـ"وات"، أن هذه الزيارة، مكّنت الوفد من الاطلاع بوضوح من قبل أصحاب الاختصاص والميدان، حول عديد المسائل المتعلقة بالإدمان بكل أصنافه، وطرق معالجته، ملاحظا ان لجنة الصحة بالبرلمان، ستعل، على تبني كافة الأفكار التي طرحها الفنيون وأطباء الاختصاص لتطوير عمل مراكز معالجة الإدمان، وذلك من خلال تقديم مقترحات إلى سلطة الإشراف لبلورتها.وأضاف، ان اللجنة ستعمل ضمن تطوير التشريعات في هذا الجانب، وذلك من خلال إدماج الإدمان ضمن الأمراض التي يتكفل بها الصندوق الوطني للتأمين على المرض.وأشار رئيس اللجنة الفنية لمكافحة الإدمان والسلوك الإدماني، نبيل بن صالحة، من جانبه، أنه ورغم استفحال ظاهرة الإدمان وانتشارها في الأوساط الشبابية وخطورة انعكاساتها، فإن الحكومات المتعاقبة لم تسعى إلى إيقاف هذا النزيف ووضع استراتجية لتطويقها والحد من مخاطرها، مقترحا إحداث مرصد وطني للإدمان وبعث أقطاب إقليمية لمعالجته.وشددت المسؤولة عن البرنامج العلاجي لحرفاء مركز "أمل"، هيام بوكسولة، على ضرورة تدارك النقص الكبير في الإطار البشري من مرشدين اجتماعيين وممرضين وفنيين سامين في التمريض النفسي، واقترحت تمكين هذا المرفق من ميزانية خاصة به، حتى يتمكن من توفير كافة مستلزماته والقيام بوظيفته الإنسانية على أحسن وجه.