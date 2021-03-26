ايناس البوبكري تسعى الى الصعود على منصة التتويج في بطولة الجائزة الكبرى للمبارزة /قطر 2021

وات -

تفتتح اليوم الجمعة بقاعة أكاديمية أسباير بالدوحة منافسات بطولة الجائزة الكبرى للمبارزة /قطر 2021/ في سلاح ال"فلوريه "للرجال والسيدات، بمشاركة أبطال وبطلات العالم والمصنفين الأوائل و493 رياضيا من 51 دولة ، بينهم 296 لاعبا و89 مدربا .وتشارك في الدورة بطلة المبارزة التونسية إيناس بوبكري التي اعربت عن سعادتها بالمشاركة في بطولة الجائزة الكبرى بالدوحة هذا العام.وتراهن البوبكري على الصعود على منصة التتويج في الدورة.وأكدت المبارزة الحاصلة على برونزية المبارزة في أولمبياد ريو 2016، أنها تتطلع لتقديم مستوى جيد وسط المصنفات الأوليات في اللعبة، مشيرة إلى أن تركيزها منصب في الوقت الحالي على التحضير للتأهل لأولمبياد طوكيو، وقالت: "أعد العرب بالحصول على ميدالية ذهبية في هذه المنافسات".وتعتبر بطولة الجائزة الكبري للمبارزة /قطر 2021/ إحدى أكبر بطولات المبارزة وفق تصنيف الاتحاد الدولي ويصل مجموع جوائزها إلى 22 ألف دولار، وستكون المحطة الأخيرة على طريق التأهل للألعاب الأولمبية بطوكيو.