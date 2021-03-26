   Next: Abdelhalim - فاتت جنبنا  

وقفة احتجاجية لنقابة الأمن الجمهوري أمام المحكمة الابتدائية للمطالبة برفع الحصانة عن سيف الدين مخلوف

Publié le Vendredi 26 Mars 2021 - 14:05 قراءة: 0 د, 49 ث
وات - طالب أمنيون في وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية بتونس نظمتها نقابة الأمن الجمهوري برفع الحصانة عن النائب سيف الدين مخلوف وتقديمه للعدالة بسبب تدخله في مطار تونس قرطاج لفائدة مسافرة مصنفة ممنوعة من السفر من قبل وزارة الداخلية "آس 17" وقيامه بأعمال اعتبرت بمثابة "الاعتداء على الأمنيين".

وقال سيف الدين الرزقي الكاتب العام ل"نقابة الأمن الجمهوري" خلال الوقفة الاجتجاجية أن سيف الدين مخلوف "اعتدى على الأمنيين وعلى العسكريين وعلى الدولة" خلال تجمع شارك فيه في مطار تونس قرطاج لفائدة المسافرة المشتبه في علاقتها بالارهاب ويجب تقديمه للعدالة، مذكرا بأن الحصانة البرلمانية "امتياز يمنح للصفة البرلمانية التي تفرض احترام القوانين على حاملها ليكون قدوة".


وأضاف أن مخلوف لم يحضر للتحقيق بدعوة من النيابة العمومية الإثنين الماضي ولم يقدم شهادة طبية تبرر غيابه بينما "يتعرض القضاء لضغوطات لصالحه من قبل (وزير العدل السابق القيادي في حركة النهضة) نورالدين البحيري" حسب قوله.

وستنظم نقابة الأمن الجمهوري وقفات وتحركات أخرى للمطالبة برفع الحصانة عن النواب المشاركين في تجمع المطار وكشف خلفياتهم، وفق ما صرح به الرزقي. .



أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 223062

Bejaoui  (Germany)  |Vendredi 26 Mars 2021 à 16h 56m |           
رفع الحصانة على سيف في المنام ألف مرة لا ....هههههههه

MedTunisie  ()  |Vendredi 26 Mars 2021 à 14h 38m |           
يجب حل النقابات المتسيسة و عدم التدخل في ما يفعله نواب الشعب

Volcano  (Tunisia)  |Vendredi 26 Mars 2021 à 14h 31m |           

ناقص كان يصدروا حكمهم ضده بالاعدام و ينفذوه
هل هذه دولة ام سيرك عمار ليس من يملك السلطة مهما كانت تنفيذية او تشريعية هو الذي يحكم باحكامه دون احترام الاجراءات و القوانين و المؤسسات القضائية
ولكن طالما لنا امن موازي خارج ضوابط وزارة الداخلية و متحزب حد النخاع و متماهي مع اتحاد الشغل في حقده و مشاغله الاديولوجية التي كرهناها و التي دمروا البلاد بسببها رغم انها لا تمثل الشغل الشاغل لاغلبية المواطنين فلا زلنا نرى اكثر مما نرى و نسمع



En continu

Toutes les news

الجمعة 26 مارس 2021 | 13 شعبان 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:06 18:38 15:55 12:32 06:14 04:47
21°
 21° % 37 :الرطــوبة
تونــس
3.09 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
21°-925°-1122°-1223°-1321°-12
  • Avoirs en devises
    21772,0

  • (25 mars)
  • Jours d'importation
    156
  •              1 € = 3,27995 DT        1$ =2,78497 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25 mars)   434,5 MDT