سيدي بوزيد: تنظيم الدورة 30 لمهرجان مرآة الوسط

وات -

تنظم جمعية النهوض بمجلة الوسط بسيدي بوزيد اليوم الجمعة الدورة 30 لمهرجان مرآة الوسط الثقافي (26 و27 مارس الجاري) بحضور ثلة من الباحثين والكتاب والنقاد.وبين رئيس جمعية النهوض بمجلة الوسط محمود حرشاني في افتتاح هذه التظاهرة اليوم الجمعة لـ"وات"، أن الندوة تعد تتويجا لمجموعة من الانشطة الثقافية التي قامت بها الجمعية خلال فترة انتشار فيروس "كورونا" عن طريق تقنية التواصل عن بعد، وتنتظم الدورة 30 تحت شعار "أنموذج البطل في الرواية التونسية الحديثة" من خلال مداخلات لثلة من الكتاب والباحثين والنقاد، اضافة الى معرض وثائقي حول مسيرة المهرجان وأمسية شعرية تزامنا مع اليوم العالمي للشعر من تأثيث مجموعة من الشعراء.وطرح الكاتب التونسي عباس سليمان في مداخلته "تحولات الشخصيات عبر نماذج من الرواية التونسية" التي اشتغل فيها على ثلاثة نماذج وهي روايات "أحاديث جانبية" للكاتب رياض خليف و"ملفات مليحة" للكاتب عبد القادر بالحاج نصر و"طفل العقرب" للكاتب ابراهيم الدرغوثي ورصد تحولات الشخصيات في الروايات المذكورة واستعرض دلالاتها.