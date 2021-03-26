القبض على تسعة أشخاص بنابل وصفاقس والمنستير في إطار مكافحة الهجرة غير النظامية (الداخلية)

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ألقت دورية مشتركة بين فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمنزل تميم والمنطقة البحرية للحرس الوطني بنابل، الخميس، القبض على شخصين "كانا ينويان المشاركة في عملية هجرة غير نظامية" وحجزت لديهما مبلغ مالي، وفق بلاغ صادر اليوم الجمعة عن وزارة الداخلية.ووفق ذات المصدر تمكنت فرقة الارشاد البحري للحرس الوطني وفرقة الأبحاث والتفتيش بمنزل تميم من ولاية نابل، أمس الخميس، من إلقاء القبض على شخصين مفتش عنهما من أجل تنظيم عمليات اجتياز الحدود البحرية خلسة وتكوين وفاق بنية الإبحار خلسة نحو الفضاء الأوروبي.بدورها، ألقت فرقة الارشاد البحري ومركز الحرس البحري بالمنستير، أمس الخميس، القبض على شخص من أجل "تكوين وفاق قصد اجتياز الحدود البحرية خلسة" وحجزت لديه مركب صيد.وفي صفاقس، ألقت فرقة الارشاد البحري للحرس الوطني بقرقنة القبض على شخص مفتش عنه من أجل "تكوين وفاق بغاية مساعدة الغير على اجتياز الحدود البحرية خلسة".وأفاد ذات البلاغ بأن الوحدات التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بصفاقس ضبطت، الخميس، ثلاثة أشخاص "كانوا ينوون اجتياز الحدود البحرية خلسة".وأذنت النيابة العمومية باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في شأن هؤلاء الموقوفين.