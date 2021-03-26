   Next: Abdelhalim - فاتت جنبنا  

الرابطة 1 - مجدي بلحاج علي يدير لقاء الترجي الرياضي والاتحاد المنستيري

Publié le Vendredi 26 Mars 2021 - 15:14 قراءة: 0 د, 16 ث
تم تعيين الحكم مجدي بلحاج علي لادارة المباراة المتاخرة بين الترجي الرياضي والاتحاد المنستيري المقررة غدا السبت بملعب المنزه (س 14) لحساب الجولة الخامسة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

ويذكر ان الترجي الرياضي يحتل الصدارة ب43 نقطة من 17 مباراة فيما ياتي الاتحاد المنستيري في المركز السادس ب27 نقطة من 18 مباراة.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 223051



En continu

Toutes les news

الجمعة 26 مارس 2021 | 13 شعبان 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:06 18:38 15:55 12:32 06:14 04:47
21°
 21° % 37 :الرطــوبة
تونــس
3.09 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
21°-925°-1122°-1223°-1321°-12
  • Avoirs en devises
    21772,0

  • (25 mars)
  • Jours d'importation
    156
  •              1 € = 3,27995 DT        1$ =2,78497 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25 mars)   434,5 MDT