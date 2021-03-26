الرابطة 1 - مجدي بلحاج علي يدير لقاء الترجي الرياضي والاتحاد المنستيري

تم تعيين الحكم مجدي بلحاج علي لادارة المباراة المتاخرة بين الترجي الرياضي والاتحاد المنستيري المقررة غدا السبت بملعب المنزه (س 14) لحساب الجولة الخامسة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.



ويذكر ان الترجي الرياضي يحتل الصدارة ب43 نقطة من 17 مباراة فيما ياتي الاتحاد المنستيري في المركز السادس ب27 نقطة من 18 مباراة.





