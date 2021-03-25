إصابة ضابط بحريّة تجاريّة أوكراني في حادث جدّ خلال رسو باخرته بميناء قابس

وات - أصيب ضابط بحريّة تجاريّة أوكراني جرّاء تعرّضه لحادث جد على متن قاربه الراسي بميناء قابس قصد شحن 30 ألف طن من مادّة دأب، وفق ما نشرته وزارة النقل واللوجيستيك، الخميس، على صفحتها الرسمية على فايسبوك.
وجد الحادث أمس، الإربعاء، عند محاولة الضابط إرساء قارب حامل لراية جزر مارشال، فانكسرت السارية وأصابته على مستوى الصدر، وفق ما أدلى به المدير العام للنقل البحري، يوسف بن رمضان، في تصريح أدلى به ل(وات).
وقد تم نقل الضابط المصاب البالغ من العمر 54 عاما على جناح السرعة إلى مصحّة خاصّة بمدينة قابس، وقد أثبت التشخيص أن المعني بالامر قد تعرض إلى كسور على مستوى ضلوع القفص الصدري، وقد تحسنت حالته الصحية ومن المنتظر أن يغادر الانعاش، بعد ظهر الخميس، بحسب ما أفاد به بن رمضان الذي عايد الضابط المصاب رفقة الرئيس المدير العام للموانىء والبحرية التجارية.
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وجد الحادث أمس، الإربعاء، عند محاولة الضابط إرساء قارب حامل لراية جزر مارشال، فانكسرت السارية وأصابته على مستوى الصدر، وفق ما أدلى به المدير العام للنقل البحري، يوسف بن رمضان، في تصريح أدلى به ل(وات).
وقد تم نقل الضابط المصاب البالغ من العمر 54 عاما على جناح السرعة إلى مصحّة خاصّة بمدينة قابس، وقد أثبت التشخيص أن المعني بالامر قد تعرض إلى كسور على مستوى ضلوع القفص الصدري، وقد تحسنت حالته الصحية ومن المنتظر أن يغادر الانعاش، بعد ظهر الخميس، بحسب ما أفاد به بن رمضان الذي عايد الضابط المصاب رفقة الرئيس المدير العام للموانىء والبحرية التجارية.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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