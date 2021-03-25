القيروان: الشركة الجهوية للنقل تنطلق في العمل بمنظومة جديدة في مجال النقل الذكي بين المدن

وات -

انطلقت الشركة الجهوية للنقل بالقيروان، اليوم الخميس، في استغلال منظومتها الجديدة في مجال النقل الذكي، والتي تشمل مبدئيا النقل بين المدن، لتتوسع لاحقا لتشمل النقل الحضري داخل ولاية القيروان، وفق ما أكده الرئيس المدير العام للشركة، عبد الجليل زخامة.وأضاف في تصريح ل"وات"، أن هذه المنظومة ترتكز بالأساس على حزمة من الأنظمة المندمجة تجمع بين نظام اقتطاع تذاكر مندمج ومنصة الكترونية مخصصة لإعلام المسافرين بموعد السفرات وإلغائها وبتوقيت تنقل الحافلات، إلى جانب نظام المساعدة على الاستغلال، الذي يعد من أحدث النظم التي تم تطويرها عن طريق كفاءات تونسية.وفي هذا الإطار، أفاد زخامة بأن هذا النظام يمكن من تجميع وتحليل المعطيات، ويؤمن متابعة حينية لمختلف السفرات، وذلك بالتوازي مع المعطيات التي يوفرها النظام المعلوماتي الخاص بالشركة ونظام متابعة الأسطول (GPS)وبين أن هذه المنظومة توفر جملة من المعطيات الحينية، سواء للمسافرين أو للشركة، عبر تطبيقة مرتبطة بقاعدة بيانات الشركة، من بينها متابعة السفرات المبرمجة، وتقدير توقيت مرور الحافلات عبر مختلف المحطات، والاطلاع على عدد المسافرين على متن الحافلة، وضبط مداخيل كل سفرة بصفة حينية.وقد تم لهذا الغرض وضع منصة الكترونية لإعلام المسافرين (siv.soretrak.com.tn) ستتيح لحرفاء الشركة إمكانية الحجز المسبق عن بعد، إلى جانب الاطلاع على التوقيت الفعلي والحيني لكل تغيير يطرأ على السفرات.