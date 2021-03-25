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جندوبة: المجلس الجهوي يصادق على اعتمادات بـ12.9 مليون دينار لدعم البنية الأساسية وتحسين ظروف العيش

Publié le Jeudi 25 Mars 2021 - 22:06 قراءة: 0 د, 27 ث
وات - صادق أعضاء النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي بجندوبة، اليوم الخميس، خلال انعقاد الدورة الأولى للمجلس لسنة 2021، على تخصيص 12.9 مليون دينار لإنجاز مشاريع في مجال البنية الأساسية وتحسين ظروف العيش.

ووزعت الاعتمادات المخصصة والمبرمجة من قبل وزارة الاقتصاد والمالية بين 7.766 م. د. لفائدة الجسور والطرقات والمسالك، وأكثر من 4 م.د لفائدة الماء الصالح للشرب، ونحو 182 ألف دينار لفائدة التنوير العمومي، و480 ألف دينار كمبلغ يخصص لمعاضدة مجهود الدولة في مجابهة فيروس "الكورونا"، يتمثل في اقتناء معدات طبية، إضافة إلى نحو 300 ألف دينار لاقتناء مشاتل زيتون وأشجار مثمرة.

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