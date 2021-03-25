66 عاملا بأحد النزل بجربة يواصلون اعتصامهم منذ أسبوع للمطالبة بمستحقاتهم المالية

وات -

يواصل 66 عاملا مترسما باحدى الوحدات السياحية بجزيرة جربة، من ولاية مدنين، اعتصامهم منذ اسبوع، أمام النّزل الذين يشتغلةن به، احتجاجا على عدم تمكينهم من أجورهم طيلة 4 أشهر، ومنح سنة 2020، فضلا عن عدة تعهدات مادية من قبل إدارة هذا النزل.وأشاروا، في هذا الخصوص، الى مماطلة إدارة النزل في إيفائها بتعهداتها تجاههم، ما جعل وضعهم المادي حرجا في ظل التزاماتهم العائلية والبنكية، حسب قولهم.وبيّنوا، في تصريحات متطابقة لـ(وات)، أن هذا الاعتصام جاء بعد تنفيذهم لعدة تحركات واحتجاجهم على قرار ادارة النزل بخصوص تمكينهم من أجرة شهر واحد فقط، وهو ما اعتبروه غير كاف، في ظل تعهداتهم البنكية خاصة المتعلقة منها بقروض، سيقع اقتطاعها من هذا الاجر، ولن يتبقى للاعوان اي دخل يذكر.ولاحظ المحتجون، تمسكهم بالتصعيد الى حين الحصول على مستحقاتهم المالية، او على الاقل تمكينهم من أجرة شهرين، في ظل تواصل تعنت مشغّلهم، مضيفين "أنهم سيعتصمون ليلا ونهارا ويدخولون في إضراب جوع ان اقتضى الأمر ذلك"، بحسب قولهم.