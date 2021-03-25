صفاقس/ القبض على 04 أشخاص كانوا يعتزمون المشاركة في عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة

وات - تمكنت دورية تابعة لفرقة الإرشاد البحري للحرس الوطني بقرقنة مرفوقة بدورية تابعة لمركز الحرس البحري بسيدي يوسف خلال الليلة الفاصلة بين يومي 23 و 24 مارس 2021 من إلقاء القبض على 03 أشخاص (أصيلي ولاية القصرين) على مستوى الميناء التجاري وحجزت لديهم مبلغا ماليا قدره 1400 دينارا
وافادت وزارة الداخلية في بلاغ أصدرته اليوم الخميس بأن الموقوفين وبالتحري معهم ،اعترفوا أنهم كانوا يعتزمون المشاركة في عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة.
وأضافت أن النيابة العمومية، أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.
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وافادت وزارة الداخلية في بلاغ أصدرته اليوم الخميس بأن الموقوفين وبالتحري معهم ،اعترفوا أنهم كانوا يعتزمون المشاركة في عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة.
وأضافت أن النيابة العمومية، أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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