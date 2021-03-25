صفاقس/ القبض على 04 أشخاص كانوا يعتزمون المشاركة في عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة

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تمكنت دورية تابعة لفرقة الإرشاد البحري للحرس الوطني بقرقنة مرفوقة بدورية تابعة لمركز الحرس البحري بسيدي يوسف خلال الليلة الفاصلة بين يومي 23 و 24 مارس 2021 من إلقاء القبض على 03 أشخاص (أصيلي ولاية القصرين) على مستوى الميناء التجاري وحجزت لديهم مبلغا ماليا قدره 1400 ديناراوافادت وزارة الداخلية في بلاغ أصدرته اليوم الخميس بأن الموقوفين وبالتحري معهم ،اعترفوا أنهم كانوا يعتزمون المشاركة في عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة.وأضافت أن النيابة العمومية، أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.