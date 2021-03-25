النائب معاذ بن ضياف .."لاعلم لي بنية تسجيل فحوى لقاء جمعني بمحمد عمار وراشد الخياري"

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قال النائب معاذ بن ضياف في تصريح اليوم الخميس لوكالة تونس افريقيا للأنباء ، ان "لا علم له بنية تسجيل اللقاء" الذي جمعه رفقة النائب راشد الخياري بالنائب محمد عمار،مضيفا انه "ينأى بنفسه عن هذا التصرف المنافي لأخلاقه ، وعن جميع التجاذبات السياسية " .ونفى النائب بن ضياف (من غير المنتمين ) تعرضه "لأية تهديدات تشكل خطرا على حياته على عكس ما راج في شبكات التواصل الاجتماعي اثر التسريبات الصوتية لهذه الجلسة في فيفري المنقضي .وأشار في هذا الشان الى ان ما نشر من تسريبات هو "فعلا جزء من جلسة دامت قرابة ساعة ونصف بمنزل النائب محمد عمار(رئيس الكتلة الديمقراطية ) وتناولت عديد المسائل لا تتصل فقط بالشأن السياسي وان محتوى التصريحات وتقييم مدى خطورتها هو امر يعهد الى الجهات القضائية دون غيرها "قائلا ان "نيته ان يكون فاعلا في المشهد السياسي ويقوم بدوره كنائب وليس ان يكون محل تجاذبات واتهامات وتشكيك في الاخلاق " .وأوضح النائب معاذ بن ضياف ان النائب راشد الخياري (من غير المنتمين) اتصل به ليعلمه بهذا اللقاء مع رئيس الكتلة الديمقراطية محمد عمار ، مضيفا انه رافقه دون علم له بنية التسجيل او الايقاع بالمعني، ولافتا الى ان هذا اللقاء بالمنزل "فرضته جائحة كورونا وتوقيت حظر التجول" .وبين ان مثل هذه اللقاءات بين مختلف الكتل والمستقلين في الفترة الاخيرة "للحديث حول عدد من المسائل السياسية يعد "امرا عاديا ومألوفا "يذكر ان الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائيّة بتونس1 محسن الدالي افاد في 16 مارس 2021 بأنّ النيابة العموميّة قد تعهّدت بموضوع التسجيل المسرّب المتضمن لحوار بين النائبين محمّد عمّار وراشد الخياري وأذنت بفتح بحث مؤّقت بواسطة قاضي تحقيق على معنى أحكام الفصل 31 من مجلّة الإجراءات الجزائيّة .وكانت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام قد تداولت منتصف شهر مارس الحالي تسجيلا صوتيا لرئيس الكتلة الديمقراطية محمد عمار والنائب راشد الخياري تعلّقت بالخصوص بمسائل سياسيّة وموضوع سحب الثقة من رئيس البرلمان الى جانب مسائل أخرى تهمّ القضاء .