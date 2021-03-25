تقديم برنامجين تونسيين بمناسبة الاجتماع 93 لمكتب الجمعية الدولية لرؤساء البلديات الفرنكوفونية

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بمناسبة ندوة دولية بعنوان "المدينة والاقتصاد الدائري"،التي نظمتها الجمعية الدولية لرؤساء البلديات الفرنكوفونية تم تقديم مبادرتين تونسيتين مستجدتين في مجال دعم الاقتصاد الدائري وهما مشروع "ايكولوجيك" ومشروع "موضة أخرى".وقد نظمت الجمعية الدولية لرؤساء البلديات الفرنكوفونية هذه الندوة يومي 22 و23 مارس بالتعاون مع مدينة بوردو، وذلك بمناسبة انعقاد الدورة الثالثة والتسعين لمكتب الجمعية بمشاركة حوالي 350 مشاركا من ضمنهم رؤساء بلديات وممثلين عن المدن الأعضاء، وشركاء دوليين ينتمون إلى 40 دولة افريقية وأمريكية وآسيوية وأوروبية وذلك حضوريا وعن بعد.وتم بالمناسبة، تكريم مشروعي"ايكولوجيك" و"موضة أخرى" من قبل مكتب الجمعية الدولية لرؤساء البلديات الفرنكوفونية،وهما مشروعان "مسؤولان بيئيا" ويتميزان بالابتكار في مجال التصميم المستدام.ووقع انتقاء المشروعين من بين البرامج المقدمة أثناء الأعمال التحضيرية للندوة التي عقدت بالاشتراك مع شبكة مدن المغرب العربي الكبير، وذلك بإشراف كل من الأمين العام لاتحاد المغرب العربي الطيب البكوش، ورئيسة بلدية تونس سعاد عبد الرحيم، وعمدة الرباط وبمشاركة فعالة لعدد هام من مسؤولي المدن المغاربية وممثلي المجتمع المدني من موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا.وقد تم إطلاق مبادرة "ايكولوجيك" من قبل جمعية "كولكتيف كرياتيف" التي أسسها مجموعة من الفاعلين في المجال الثقافي بالمدينة، وتهدف المبادرة إلى دعم التصميم المستدام من خلال تحسيس و تدريب المصممين والمبدعين من حرفيين ، ومهندسين المعماريين وفنانين إضافة إلى الطلبة في المجالات الإبداعية.ويفتح برنامج "ايكولوجيك" المجال لتثمين المشاريع والنماذج والمجسمات، كما يمثل فرصة للتواصل بين الجهات الفاعلة كالمؤسسات والمهنيين والجمعيات المعنية بالقضايا البيئية .وترتكز الأنشطة المقترحة في اطار هذا البرنامج بالأساس على الإنتاج الحرفي الذي يتماشى مع مبادئ التصميم الصديق للبيئة القائم بالأساس على استخدام المواد العضوية والمعاد تدويرها والقابلة للتحلل، إضافة إلى اعتماد تمش يرتكز على الحوار والتحسيس بأهمية إتباع نظام حياة مستدام .ويتمحور مشروع "موضة أخرى" حول قطاع الملابس المستدامة والمسؤولة في تونس وقد مكن هذا المشروع في ظرف 100 يوم من إطلاق مجموعة من البرامج المسؤولة بيئيا والتي تحترم المحيط، وهو يعتبر بديلا ايكولوجيا ممتازا بالنسبة إلى قطاع صناعة النسيج، الذي يعد من بين أكثر الصناعات الملوثة للبيئة في العالم.وأكد المشاركون في الندوة الدولية، التزامهم التام بإدراج "الاقتصاد الدائري" ضمن أولويات التعاون الدولي بين المدن الناطقة بالفرنسية وصادق مكتب الجمعية الدولية لرؤساء البلديات الفرنكوفونية على موضوع المؤتمر القادم الذي سينعقد في كيغالي عاصمة رواندا من 19 إلى 21 جويلية 2021 تحت عنوان "رؤساء البلديات والمجتمع المدني".كما تم الاتفاق على عقد ملتقيين هامين دعت إليهما المدن الأعضاء أولهما ستنعقد في باريس في 21 أكتوبر 2021 حول موضوع الاقتصاد الدائري والعلاقة بين المدن والغابات بمنطقة حوض الكونغو. فيما يتمثل الملتقى الثاني في لقاء رفيع المستوى مع الوزراء الفرنكوفونيين حول موضوع الرقمنة وذلك من 4 إلى 6 نوفمبر بمدينة نامور ببلجيكا.