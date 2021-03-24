تراجع عدد البلديات التي تمتلك مواقع واب رغم ان قانون النفاذ إلى المعلومة يوجب ذلك(البوصلة)

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أكدت منظمة البوصلة في بيان أصدرته اليوم الأربعاء أن نسبة البلديات التي تمتلك مواقع واب دون المأمول خاصة البلديات المحدثة منها.وأوضحت انها توصلت من خلال عملية جرد قامت بها بمناسبة مرور 5 سنوات على سن قانون النفاذ إلى المعلومة ، إلى أنه رغم وجوبية اعتماد مواقع واب رسمية، فقد تراجع عدد المواقع بنسبة 5.43 بالمائة مقارنة بسنة 2019.و أفضت عملية الجرد التي امتدت من 5 فيفري الي 12 فيفري 2021 الي التثبت من تراجع في عدد المواقع الواب الرسمية التابعة للبلديات القديمة وتطور طفيف بالنسبة للبلديات المحدثة مقارنة بالسنوات الفارطة.وابرزت المنظمة ان هذا التراجع يتمثل أساسا في عدم سداد معلوم تجديد اسم نطاق الموقع اذ تم الغاء 11 موقع واب من جهة في حين أن 25 موقع آخر توقف عن العمل من جهة أخرى.وشددت على ضرورة احترام البلدي لحق النفاذ الى المعلومة والسهر على ترسيخ ثقافة الشفافية والمساءلة على المستوى المحلي، وضرورة احترام مقتضيات قانون النفاذ الى المعلومة من اعتماد مواقع واب رسمية للنشر التلقائي للمعلومات لاتي تهم ّ المتابعين للشأن المحلي.وبينت أنه لا يجب تعويض مواقع الواب بصفحة على موقع الفيسبوك باعتبارها تفتقر للطابع الرسمي ولا يمكن أن تحتوي جميع أنواع المعلومات المضمنة بالموقع.ولفتت المنظمة انها قامت منظمة بتقييم مدى احترام البلديات لمختلف أحكام قانون النفاذ الى المعلومة ومدى التزامها بضمان شفافية أعمالها عبر اهم الآليات المتمثلة في اعتماد مواقع الواب الرسمية للنشر التلقائي للمعطيات مع تحيينها وإتاحتها للعموم وفي شكل قابل للاستعمال على معني الفصلين السادس والسابع من هذا القانون.