سيدي بوزيد: الاتحاد الجهوي للشغل يقرر تنفيذ اضراب عام جهوي يحدد موعده لاحقا

وات -

أقرّ الاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد، اليوم الاربعاء، اثر مجلس انعقد بمقره، بإشراف الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سمير الشفي، تنفيذ إضراب عام جهوي يحدد موعده لاحقا.وبيّن الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سمير الشفي، في تصريح لـ(وات)، أن كافة النقابيين بالجهة مستائين من عدم احترام مخرجات المجالس الوزارية السابقة المتعلقة بعدد من المشاريع المعطلة واستحقاقات التنمية والتشغيل في الجهة.وأكد، انه على الحكومة ان تسرع بعقد اجتماع مع مكونات المجتمع المدني والاتحاد الجهوي للشغل، لتفعيل مخرجات المجالس الوزارية ومحاضر الجلسات التي تم اقرارها سابقا.وقد ندد بيان المجلس الجهوي للشغل، الذي صدر مساء اليوم الاربعاء، عن الاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد، بعدم جدية الحكومة في التعاطي مع مطالب الجهة المشروعة الواردة في بيان الفروع الجهوية للمنظمات الوطنية وقوى المجتمع المدني بسيدي بوزيد بتاريخ 22 فيفري 2021، فضلا عن التأكيد على الاستعداد لتنفيذ قرار الاضراب العام المؤجل في القريب العاجل.ويذكر أن الاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد، كان قد قرر تنفيذ اضراب عام جهوي يوم 24 فيفري الفارط، الا أنه تم تأجيله بعد الاتفاق على عقد مجلس وزاري خاص بالجهة، إثر جلسة عمل انتظمت يوم 22 فيفري بقصر الحكومة بالقصبة.