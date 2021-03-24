الهايكا توجه لفت نظر لقناة "التاسعة وقناة الحوار التونسي

وجهت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، اليوم الأربعاء ، لفت نظر إلى قناة "التاسعة"، وذلك في علاقة بالخرق المسجل في حلقتي برنامج "the model" التي تم بثها بتاريخ 17 و24 فيفري 2021 والمتمثل في عدم توفير الترجمة للعبارات الواردة باللغة الفرنسية.ودعت الهيئة القناة ،وفق بلاغ صادر عنها ، إلى الالتزام بمقتضيات كراس الشروط واتفاقية الإجازة المتعلقة بحسن استعمال اللغة أو اللغات، إلى جانب مطالبة مقدمي البرامج بالحرص على ترجمة المفردات الأجنبية الواردة في كلام الضيوف حتى تحصل الفائدة وضمانا لمتابعة مختلف فئات المشاهدين، التزاما بالنصوص القانونية والترتيبية الجاري بها العمل.كما وجهت الهايكا لفت نظر لقناة الحوار التونسي، على خلفية الخرق المسجّل في "سكاتش" تمثيلي في حلقة من برنامج "فكرة سامي الفهري" التي تمّ بثها بتاريخ 27 فيفري 2021 من استعمال لبعض العبارات غير اللائقة كان من الممكن تفاديها.ودعت الهيئة ،"الحوار التونسي" ، إلى توخي مزيد من الحذر في اختيار العبارات التي ترد في بعض الفقرات التمثيلية الساخرة والهزلية احتراما للمشاهدين من مختلف الفئات الاجتماعية والشرائح العمرية وللذوق العام