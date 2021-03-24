منوبة: دخول قوات الامن الداخلي بالجهة في اعتصامات وتحركات احتجاجية للمطالبة بإمضاء الاتفاق النهائي لملف 17 /18

وات -

شرعت النقابة الجهوية لقوات الامن الداخلي بمنوبة، ومنخرطيها من اسلاك الشرطة والحرس والحماية المدنية، في سلسلة من التحركات الاحتجاجية والاعتصامات، على خلفية عدم تعهد الطرف المفاوض بالتزامه لإمضاء الإتفاق النهائي لملف 17 /18، وفق ما ذكره كاتب عام النقابة الجهوية، نبيل السقا.وأضاف ذات المصدر، في تصريح لـ(وات)، انه وقع تركيز خيمة اعتصام امام مقر منطقة الحرس الوطني بطبربة، ستليها خيمة ثانية امام مقر منطقة الامن الوطني بمنوبة، مع سلسلة تحركات احتجاجية بجميع المقرات الجهوية للأسلاك ذات العلاقة والتي ستكون منابر للتعبير عن غضب قوات الامن الداخلي وتنديدهم بالتخلي عن الاتفاقية المبرمة بخصوص تصحيح المسار المهني، والمبرمج امضاؤها النهائي، أمس الثلاثاء.وطالب، في هذا الصدد، مصالح رئاسة الحكومة بالايفاء بتعهداتها تجاه حقوق قوات الامن الداخلي المهنية المشروعة، معتبرا ان عدم الإمضاء مرده عدم تحمس القيادات الامنية، لتمكين الامنيين من حقوقهم المضمّنة، بما يعرف بملف 17 /18 المتعلق اساسا بالتنفيل بسنتين في المسار المهني.يذكر ان النقابة الجهوية لقوات الامن الداخلي، عقدت مؤتمرها الانتخابي الثاني يوم الاثنين المنقضي، بإشراف المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، وبحضور والي منوبة، محمد شيخ روحه، والكاتب العام الجهوي لاتحاد الشغل بمنوبة والإطارات الأمنية بالجهة.وقد أسفرت نتائج المؤتمر، عن انتخاب 15 عضوا من مختلف الاسلاك، وتجديد الثقة في كاتبها العام السابق نبيل السقا، وهو اطار بالحماية المدنية.