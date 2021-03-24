استئناف المهرجانات الصيفية وبرمجة انشطة ثقافية رمضانية مع مراعاة تحسن الوضع الصحي (وزير الشؤون الثقافية بالنيابة)

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اعلن وزير الشؤون الثقافية بالنيابة الحبيب عمار اليوم في تصريح ل/وات/ بالحمامات عن استئناف المهرجانات الصيفية وبرمجة انشطة ثقافية رمضانية مبرزا ان الوزارة رصدت بعد، وككل سنة ميزانيات لدعم المهرجانات والانشطة الثقافية التي ستنظم في اطار احترام البروتكول الصحي ومع مراعاة تحسن الوضع الصحي عموما في علاقة بجائحة كورونا.واشار عمار على هامش افتتاحه للندوة الاولى للمندوبيين الجهويين للثقافة لسنة 2021 والتي تتواصل على مدى ثلاثة ايام بالحمامات الى ان برمجة التظاهرات الثقافية من شانه التخفيف على التونسيين عموما وعلى الاسرة الثقافية الموسعة التي "عاشت سنة صعبة على اكثر من مستوى" على حد تعبيره.وبين ان ندوة المندوبين التي تنتظم تحت شعار "الثقافة والادماج الاجتماعي والمجالي والاقتصادي" فرصة مهمة للتعمق في عديد المواضيع المرتبطة بالشأن الثقافي وسبل تطوير المضامين الثقافية التي تراعي احترام الشروط الصحية والتي تواكب التطورات التكنولوجية التي اضحت مجالا رحبا للتجديد في تنظيم التظاهرات الثقافية المتميزة شكلا ومضمونا.واشار وزير الشؤون الثقافية بالنيابة في كلمته ان نجاح عديد التظاهرات الثقافية التي اعتمدت اشكالا مجددة للتنظيم الذي يراعي البروتكول الصحي يعد دليلا على توفر امكانية التعاطي مع فيروس كورونا وبرمجة عروض متنوعة قادرة على استقطاب الجمهور حضوريا او عن بعد.وشدد على ان التوجه نحو الصناعات الثقافية الابداعية يعد اليوم خيارا استراتجيا للتوجهات الجديدة لوزارة الثقافة والتي ستعزز تدخلاتها لتطوير البنية التحتية الثقافية ولتطوير المضامين الثقافية عبر تشجيع المندوبيات الثقافية على الاضطلاع بدورها المحوري في تكريس الحق في الثقافة وتيسير الادماج الاجتماعي بالثقافة.وبين ان الوزارة حريصة على تعزيز المبادرات الثقافية النوعية التي تنتجها الجهات وتنتفع منها كل الشرائح العمرية على قدر من المساواة دون تمييز ترسيخا لدور الثقافة في الادماج الاجتماعي والاقتصادي من خلال ما تحدثه من مواطن شغل في المجالات الثقافية والابداعية ومن خلال صقل المواهب وتقدير الحرفيين واصحاب المواهب والمبادرات الفكرية والثقافية وخاصة في مجال التراث ومرافقتهم لانجاز مشاريعهم وتجسيد افكارهم على ارض الواقع.ولاحظ ان الوزارة حريصة على تعزيز العمل الافقي والتعاون بين الوزارات ومع الهياكل ذات الصلة ومكونات المجتمع المدني فضلا عن دفع مبادرات الترويج للمخزون الثقافي والتراثي المادي واللامادي وعلى تعزيز اللامركزية الثقافية.واكد ان السياحة الثقافية تشكل اليوم عنصرا اقتصاديا مثمرا بما يستدعي بذل كل الجهود بين وزارتي السياحية والثقافة لوضع خارطة طريق للنهوض بهذا الميدان بمشاريع فعلية على اساس شراكة حقيقية تجمع بين الثقافي والسياحي وتساهم في الادماج الاجتماعي والاقتصادي والمجالي بالتكثيف من المسالك الثقافية التي تقوم على تثمين المخزون التراثي والطبيعي لعديد الجهات التونسية وتطوير المبادرات في اطار المخطط الاتصالي الذي تنجزه الوزارة لتثمين التراث المادي واللامادي.