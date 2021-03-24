سيدي بوزيد: اختتام أشغال الورشات التشاركية لإعداد مخطط التنمية المحلية لبلدية سيدي بوزيد 2021 /2025

وات -

اختتمت، اليوم الاربعاء، أشغال الورشات التشاركية لإعداد مخطط التنمية المحلية لبلدية سيدي بوزيد 2021 /2025، الذّي انتظم لمدة 3 أيام متتالية بالشراكة مع الفاعلين في المجال التنموي.وبيّن رئيس بلدية سيدي بوزيد، عبد القادر ناجي، في تصريح لـ(وات)، أنه تم خلال 3 أيام إعداد تشخيص تشاركي شامل وإعداد رؤية تنموية واستكمال الاطار الاستراتيجي للتنمية المحلية لمشاريع مهيكلة.وسيتم تنفيذ ورشات في مختلف العمادات للنظر في مشاريع القرب، كما سيتم تعميم الانارة العمومية في كل العمادات، وتعبيد بعض المسالك الفلاحية، وانجاز ملعب في منطقة "أم العظام" وعدد 2 مناطق خضراء في "الهيشرية"، ومشروع وكالة التهذيب والتجديد العمراني في منطقة "الهيشرية"، ومشروع لوكالة التهذيب والتجديد العمراني في منطقة "الزعافرية"، ومشاريع ترصيف وتنوير في منطقتي "الفريو" و"ضيعة 20".وأوضح عبد القادر ناجي، أن بلدية سيدي بوزيد، شهدت توسعا كبيرا من حيث المساحة جراء تعميم النظام البلدي، اذ كانت ألف هكتار وأصبحت 49 ألف هكتار، ومن حيث عدد السكان الذي كان 45 ألف ساكن وأصبح حوالي 90 ألف ساكن، وهو ما يتوجب رصد اعتمادات اضافية من قبل وزارة الشؤون المحلية ومزيد الدعم للاستجابة لمختلف تطلعات المواطنين.يشار إلى أن هذا هذا النشاط، يتنزل في اطار مشروع دعم اللامركزية في تونس، الذي تنفذه وكالة التعاون الفني الالماني، وتطبيق الفصلين 105 و106 من مجلة الجماعات المحلية، الذي ينص على اعداد المخطط كوثيقة مرجعية للتنمية ببلدية سيدي بوزيد.