سفير فرنسا في تونس الإعلان عن الانطلاق قريبا في إعادة تأهيل 5 أحياء شعبية بالقيروان

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أعلن سفير فرنسا في تونس، اندريه باران، خلال زيارة أداها، اليوم الاربعاء، إلى ولاية القيروان أن الوكالة الفرنسية للتنمية ستنطلق قريبا في مرحلة جديدة لإعادة تأهيل 5 أحياء شعبية بالجهة، 3 منها داخل مدينة القيروان.وأشار السفير الفرنسي، في تصريح اعلامي، عقب لقاء جمعه بوالي القيروان، محمد بورقيبة، ورئيس المجلس البلدي بالقيروان، رضوان بودن، وعدد من الاطارات الجهوية، الى أنه يزور ولاية القيروان لاول مرة، ملاحظا أهمية الجهة على المستوى التاريخي والثقافي والاقتصادي.وأوضح، ان زيارته الى الجهة مع الوفد المرافق له، كانت فرصة للتباحث مع السلط الجهوية في مشاريع التعاون المبرمجة، والتي تهم بالاساس التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمدينة القيروان.وبيّن السفير، ان برامج الشراكة التي تنجزها الوكالة الفرنسية للتنمية والتي تتضمن عدّة مشاريع بصدد الانجاز، وخاصة منها اعادة تهيئة عدد من الاحياء الشعبية بولاية القيروان، كما تطرق الى محطة التطهير النموذجية بالسبيخة، التي انطلقت في العمل مؤخرا، والتي بلغت كلفتها نحو 15 مليون دينار بتمويل من نفس الوكالة.يذكر أن الوكالة الفرنسية للتنمية، قدمت دعمها للمشروع النموذجي لاعادة تأهيل المسلك السياحي في المدينة العتيقة بالقيروان سنة 2017.