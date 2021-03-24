تعيين رئيس مدير عام جديد للوكالة التونسية للانترنات

وات - أفادت الوكالة التونسية للانترنات، اليوم الاربعاء، بأنه تم تعيين محمد المنيف رئيسا مديرا عاما لها خلفا لمعز معروف
وشغل محمد المنيف عدة مناصب أهمها مدير عام المركز الوطني للاعلامية ومدير عام مركز الابحاث ومدير تنفيذي في التحليل وتأمين العائدات بشركة اتصالات تونس.
وهو أيضا حاصل على شهادة مهندس اول في المعلوماتية وشهادة في الدراسات الجامعية المعمقة من كلية العلوم بتونس ولديه خبرة اكثر من 25 سنة في مجال تكنولوجيا المعلومات والنظم المعلوماتية وادارة المشاريع.
وشغل المنيف منصب عضو في مجلس ادارة عدة مؤسسات عمومية على غرار المركز الوطني للاعلامية ومركز الاعلامية لوزارة الصحة.
كما كان على رأس العديد من المشاريع الوطنية والدولية في مجالات تكنولوجيا المعلومات وتقنيات الاتصال الجديدة.
وتعتبر الوكالة التونسية للانترنات، وهي منشأة عمومية تأسست سنة 1996 ، المزود والمشغل الوطني للانترنات اذ تعنى خاصة بتوفير الشبكة في جميع انحاء الجمهورية، وهي تابعة لوزارة تكنلوجيات الاتصال.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وشغل محمد المنيف عدة مناصب أهمها مدير عام المركز الوطني للاعلامية ومدير عام مركز الابحاث ومدير تنفيذي في التحليل وتأمين العائدات بشركة اتصالات تونس.
وهو أيضا حاصل على شهادة مهندس اول في المعلوماتية وشهادة في الدراسات الجامعية المعمقة من كلية العلوم بتونس ولديه خبرة اكثر من 25 سنة في مجال تكنولوجيا المعلومات والنظم المعلوماتية وادارة المشاريع.
وشغل المنيف منصب عضو في مجلس ادارة عدة مؤسسات عمومية على غرار المركز الوطني للاعلامية ومركز الاعلامية لوزارة الصحة.
كما كان على رأس العديد من المشاريع الوطنية والدولية في مجالات تكنولوجيا المعلومات وتقنيات الاتصال الجديدة.
وتعتبر الوكالة التونسية للانترنات، وهي منشأة عمومية تأسست سنة 1996 ، المزود والمشغل الوطني للانترنات اذ تعنى خاصة بتوفير الشبكة في جميع انحاء الجمهورية، وهي تابعة لوزارة تكنلوجيات الاتصال.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 222924