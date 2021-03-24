تعيين رئيس مدير عام جديد للوكالة التونسية للانترنات

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أفادت الوكالة التونسية للانترنات، اليوم الاربعاء، بأنه تم تعيين محمد المنيف رئيسا مديرا عاما لها خلفا لمعز معروفوشغل محمد المنيف عدة مناصب أهمها مدير عام المركز الوطني للاعلامية ومدير عام مركز الابحاث ومدير تنفيذي في التحليل وتأمين العائدات بشركة اتصالات تونس.وهو أيضا حاصل على شهادة مهندس اول في المعلوماتية وشهادة في الدراسات الجامعية المعمقة من كلية العلوم بتونس ولديه خبرة اكثر من 25 سنة في مجال تكنولوجيا المعلومات والنظم المعلوماتية وادارة المشاريع.وشغل المنيف منصب عضو في مجلس ادارة عدة مؤسسات عمومية على غرار المركز الوطني للاعلامية ومركز الاعلامية لوزارة الصحة.كما كان على رأس العديد من المشاريع الوطنية والدولية في مجالات تكنولوجيا المعلومات وتقنيات الاتصال الجديدة.وتعتبر الوكالة التونسية للانترنات، وهي منشأة عمومية تأسست سنة 1996 ، المزود والمشغل الوطني للانترنات اذ تعنى خاصة بتوفير الشبكة في جميع انحاء الجمهورية، وهي تابعة لوزارة تكنلوجيات الاتصال.