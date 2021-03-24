الأمين العام المساعد للإتحاد: ماقام به  احمد المسعودي "خطأ جسيم" تطلب ايقاف نشاطه النقابي بصفة وقتية

وات -

اعتبرالأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل، منعم عميرة، اليوم الاربعاء بمنوبة "ان ما قام به كاتب عام النقابة الاساسية، لموظفي مجلس النواب، احمد المسعودي امس الثلاثاء، "خطأ جسيم" تطلب ايقافه عن النشاط النقابي بصفة وقتية.وأضاف في تصريح ل(وات) على هامش اشرافه على اشغال المجلس الجهوي للاتحاد الجهوي للشغل بمنوبة المنعقد بمدرج قرطاج الحداثة بجامعة منوبة، ان الكاتب العام قد تدخل في مسائل لا تعني الاتحاد كمنظمة محايدة عن كل الاطراف السياسية، وخالف بذلك اسس النظام الداخلي والنظام الاساسي للمنظمة.وردّا على التهديد بانسلاخ النقابة المذكورة عن الاتحاد، قال ان قرارات الاتحاد تتخذّ بمعزل عن التهديدات كمنظمة مفتوحة لكل الراغبين في الانخراط من الطبقة الشغيلة، وان المسالة ليست مرتبطة بشخص أو بموقف ما.واعتبرعميرة ان ما يحدث اليوم بمجلس النواب امر غير طبيعي بالمرة ويؤثر سلبا على حياة المواطن، مشيرا الى انه من المفروض ان يرسل المجلس رسائل طمأنة للشعب التونسي، وان تكون من اوكد اهتمامات نوابه الانكباب على الوضع الاقتصادي و الاجتماعي الصعب الذي تمر به البلاد.يذكر ان الاتحاد العام التونسي للشغل قد قرر امس ايقاف النشاط النقابي للكاتب العام لنقابة الاساسية لموظفي مجلس النواب، وذلك بسبب خلاف بينه وبن نواب من المجلس داخل قاعة الجلسات، وذلك في انتظار إحالته على الهيئة الوطنية للنظام الداخلي.