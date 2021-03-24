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انطلاق أشغال الجلسة العامة بحضور الوزيرة المكلفة بالوظيفة العمومية

Publié le Mercredi 24 Mars 2021 - 10:05 قراءة: 0 د, 34 ث
انطلقت صباح اليوم أشغال الجلسة العامة برئاسة طارق الفتيتي النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب وبحضور الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية والوفد الوزاري المرافق لها ويتضمن جدول الأعمال النظر في مقترحات ومشاريع القوانين التالية
- مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 يتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل عدد 79/2020.
- مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح و إتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 03 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية عدد 39/2018.
- مقترح قانون أساسي يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية عدد 44/2020.



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