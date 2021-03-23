تصفيات كاس امم افريقيا - الاتحاد الليبي حريص على توفير افضل الظروف لمباراة منتخبي تونس و ليبيا

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نقل الاتحاد الليبي لكرة القدم عن عبد الحكيم الشلماني رئيس الإتحاد حرصه على ضمان جاهزية مقر إقامة بعثة المنتخب التونسي لكرة القدم بمناسبة مباراته مع نظيره الليبي يوم الخميس 25 مارس الجاري بمدينة بنغازي في اطار الجولة الخامسة من تصفيات المجموعة العاشرة لتصفيات كاس امم افريقيا لكرة القدم 2021 .كما اكد مسؤولو الاتحاد الليبي سعيهم الى توفير كل سبل وظروف الراحة منذ وصول بعثة المنتخب التونسي إلى مدينة بنغازي ظهر غد الإربعاء وحتى مغادرتها الاراضي الليبية عقب نهاية المباراة مباشرة‏ .وكان رئيس الاتحاد الليبي تحادث مع مسؤولين من الجامعة التونسية لكرة القدم وصلا الى بنغازي لاعداد ظروف الاقامة للمنتخبوفي سياق متصل كان اللاعب الليبي المحترف بالاتحاد المنسيتري معتصم صبو اخر المحترفين الليبيين بتونس الذين وصلوا الى بنغازي لمشاركة تربص منتخب بلادهم تحضيرا لمباراته مع نظيره التونسي يوم الخميسوكان قد وصل اول امس الى مدينة بنغازي بقية اللاعبين الليبيين المحترفين في تونس وهم "حمدو الهوني " ( الترجي التونسي ) و محمد صولة " ( النادي الصفاقسي ) وأحمد المقصي ( الملعب التونسي ) .واجمعت اطراف المنتخب التونسي من مسؤولين ومسيرين ولاعبين عن سعادتها بمشاركة المنتخب الليبي فرحته بعودته لخوض مباراته على الملاعب الليبية بعد ان رفع الحظر عنها بقرار من الاتحاد الافريقي لكرة القدموسيكون المنتخب التونسي اول منتخب يباري يوم الخميس نظيره الليبي في ملعب شهداء بنينا الدولي ببنغازي في اطار عودة المنافسات القارية والدولية على الاراضي الليبية