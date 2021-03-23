   Farid - عايز تنساني  

الصندوق الوطني للضّمان الاجتماعي يشرع في مارس 2021 في صرف الفارق التكميلي للجرايات التي تقل عن 180 دينارا

Publié le Mardi 23 Mars 2021 - 21:09 قراءة: 0 د, 21 ث
أعلن الصندوق الوطني للضّمان الاجتماعي في بلاغ له الثلاثاء، عن الشروع بداية من شهر مارس 2021 في صرف الفارق التكميلي للجرايات التي تقل عن 180 دينارا.

وأفاد البلاغ انه سيتم الشروع بمناسبة صرف جرايات شهر مارس 2021 في تمتيع المنتفعين بجرايات بعنوان مختلف أنظمة الضّمان الاجتماعي التي يديرها الصندوق، والتي يساوي أو يقل مبلغها الشهري الصّافي عن 180 دينارا، بفارق تكميلي، بحيث يكون مبلغ الجراية الدنيا في حدود 180 دينارا.

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