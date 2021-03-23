تواصل التوقف الفجئي لحركة القطارات على كامل الشبكة الحديدية

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يتواصل توقف حركة القطارات على كامل الشبكة الحديدية ، الثلاثاء، ويعود ذلك إلى التوقف الفجئي عن العمل من قبل أعوان الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية منذ الساعة التاسعة صباحا وذلك احتجاجا على عدم صرف منحة آخر السنة، وفق تصريح أدلى به الناطق الرسمي للشركة، حسان ميعادي، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.وبين ميعادي، "أن تنفيذ الاتفاق المتعلق بصرف هذه المنحة يتطلب الحصول على تأشيرة رئاسة الحكومة وموافقتها"، على حد تعبيره.وأفاد الكاتب العام للجامعة العامة للسكك الحديدية التونسية، العربي اليعقوبي، لوات، أن التوقف عن العمل يأتي على خلفية عدم تنفيذ الاتفاق المبرم خلال جلسة 17 فيفري 2021 بين وزارة النقل واللوجستيك والجامعة العامة للسكك الحديدية التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل حول جملة من المطالب من بينها تنزيل الفارق لمنحة آخر السنة في أجرة شهر مارس 2021.كما لم يتم، أيضا، تنفيذ الاتفاق المتعلق بإدماج 78 عونا من شركة أشغال السكك الحديدية صلب الشركة ومواصلة تطبيق إتفاق محضر 19 نوفمبر 2018.ولفت كاتب عام الجامعة إلى توقف الخط رقم 13 للسكك الحديدية الذي يخص قطارات نقل الفسفاط والبضائع والمسافرين ، وذلك منذ ثلاثة أشهر مبينا أن هذا الخط يمثل 40 بالمائة من مداخيل المؤسسة. وأكد "أن توقف هذا الخط يتسبب فيه بارونات الشاحنات الناقلة للفسفاط "، على حد قوله.