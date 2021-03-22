لقاء بين الهايكا والكرامة القابضة حول مسألة التفويت في إذاعة "شمس أف أم"

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اجتمع مجلس الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي والبصري بوفد من مؤسسة الكرامة القابضة التي تشرف على المؤسسات المصادرة مرفوقا بأحد المستثمرين اليوم الإثنين ، وذلك في إطار لقاء أولي لحلحلة مسألة التفويت في المساهمات العمومية في رأس مال شركة "تونيزيا برودكاستينغ" التي تدير إذاعة" شمس اف ام" المصادرة.وافادت الهايكا في بلاغ لها بانه تم خلال الاجتماع التعرف على البرنامج الاستثماري المقترح، والتباحث حول المحافظة على الخط التحريري لإذاعة "شمس أف أم" وعلى مواطن الشغل بها، إلى جانب إيجاد حل جذري للحسم في مسألة التفويت في الإذاعة وإنقاذ المؤسسة مع ضرورة أن تتم العملية في كنف الشفافية.تجدر الإشارة إلى أن أعوان وصحفيي إذاعة شمس اف ام ينفذون اعتصاما مفتوحا منذ حوالي اسبوعين بدعوة من نقابتي المؤسسة احتجاجا على تعيين مدير عام جديد للإذاعة قبل الحسم في عملية التفويت ، متهمين الحكومة ممثلة في وزارة المالية بعرقلة عملية التفويت رغم بلوغها شوطا متقدما.